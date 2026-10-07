BALZANI: "Spalletti alla Roma ha fatto più male che bene". TORRI: "Vincere domenica sarebbe un gran segnale"

Mario Hermoso ha fatto il fotografo per un giorno. In un video pubblicato sui propri canali social la Roma ha mostrato come il difensore abbia preso in mano una macchina fotografica e abbia messo nel...
Una notte indimenticabile per Balerdi. Il difensore della Roma era presente all'ultima di Messi in Argentina. Rientrerà solamente domani agli ordini di Gasperini in vista del match contro il Como. Il...
La Roma mette nel mirino il Como. Oggi sono rientrati nella Capitale sia Rodrigo Mora che Koné, mentre domani sarà il turno di Soulé, Castro e Balerdi che hanno chiuso la loro campagna in Argentina co...
Dopo un'operazione per risolvere una lieve aritmia benigna, McTominay ha superato le visite mediche di rito e ha ricevuto l'idoneità sportiva. Il centrocampista del Napoli, quindi, presto tornerà a di...
Loading