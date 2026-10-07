BALZANI: "Spalletti alla Roma ha fatto più male che bene". TORRI: "Vincere domenica sarebbe un gran segnale"

Si parla di Mora e di quanto spazio possa avere da qui alla fine della stagione il portoghese arrivato dal Porto. Ma non solo, anche l'eredità che ha lasciato Luciano Spalletti in giallorosso. Si torna a parlare di partite, anche, visto che il Como è ormai alle porte: sarà la sfida al Sinigallia a bagnare il ritorno della Roma in campionato domenica alle 12:30.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Un buon modo per togliere pressione alla Roma può essere ricordarci che siamo soltanto alla sesta giornata. Il calendario sin qui non è stato benevolo, nelle prime nove avrai già affrontato Inter, Como, Atalanta e Napoli. Certo, vincere domenica sarebbe un gran bel segnale (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini insiste sempre sul non fare la corsa all’Inter. Vuole farla confrontandosi con la Roma dello scorso anno. Alzare l’asticella significherebbe però giocare per lo Scudetto. Per farlo, a questa squadra manca solo di fare qualche punto in più contro le big (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Mora non è titolare perché deve crescere tatticamente, ma gradualmente sarà utilizzato di più (ANTONIO FELICI Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Alla Roma Spalletti ha fatto più male che bene. Mora è superiore ad Alajbegovic (FRANCESCO BALZANI Te la do io Tokyo, 92.7)

Per Mora sarà difficile trovare nella Roma lo stesso spazio che ha avuto Paz al Como. È presto per fare valutazioni (UGO TRANI Te la do io Tokyo, 92.7)