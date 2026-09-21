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TORRI: "Il rimpianto rimane e rimarrà" ORSI: La Roma è una squadra costruita per vincere"

Massimo Ascolto
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 21 settembre 2026 alle 10:07
big massimo ascolto
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La Roma pareggia nel big match contro l'Inter per 2-2, con la doppietta di Koné recuparata dai due gol del centravanti nerazzurro Lautaro Martinez. Un punto a testa che permette ad entrambe le squadre di rimanere al primo posto in classifica. Tuttavia, l'etere romano si concentra sull'andamento della partita e su cosa non è andato: "Il rimpianto rimane e rimarrà, anche se hai affrontato i campioni d'Italia" afferma Piero Torri. Mentre Orsi non è stupito dalla posizione in classifica della squadra giallorossa: "La Roma lì su me l'aspettavo perché è una squadra costruita per vincere".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Deluso dal risultato finale, contro l’Inter persa un'occasione. Primo tempo ottimo, poi c’è stato un calo. Peccato perché una volta che stai in vantaggio 2-0 non puoi farti recuperare in questo modo (ROBERTO PRUZZORadio Radio 104.5)
La Roma lì su in classifica me l'aspettavo perché è una squadra costruita per cercare di vincere, almeno per contrastare l'Inter (NANDO ORSIRadio Radio 104.5)
Sicuramente il tecnico vorrà organizzare delle amichevoli per non perdere il ritmo e, per arrivare a numero, si servirà anche di alcuni elementi della Primavera giallorossa. Sulla partita di sabato, per come si era messa dopo il 2-1 dell’Inter, avrei comunque firmato per il pareggio, visto che fisicamente la Roma era calata molto ed era andata in difficoltà (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)
Il rimpianto rimane e rimarrà, anche se hai affrontato i campioni d’Italia. Hai comunque dato dimostrazione di superiorità per tutti i primi 45 minuti. Il gol preso dopo 50 secondi dalla ripresa ha sicuramente cambiato l’inerzia e la psicologia del match. Prematura e inspiegabile la sostituzione di Koné: io non l’avrei mai tolto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)  
In Roma-Inter la questione del cambio offensivo ha forse influito. Io avrei dato modo di fare questi cambi, ma i crampi della difesa hanno avuto la meglio e quindi si è dato priorità ad altro. La Roma ha il portiere più forte della Serie A, ma per il resto la rosa dell’Inter è più forte (RICCARDO TREVISANIManà Manà Sport, 90.9)
L'Inter? Non è delusione, ma rammarico. Devo dire, però, che la sensazione di poterla perdere non l’ho mai avuta (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)
Il primo tempo è stato impressionante: la Roma ha piegato l'Inter, massacrandola sul ritmo e sull'intensità. Nella ripresa, l'inerzia è cambiata per diversi fattori (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

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