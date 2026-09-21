TORRI: "Il rimpianto rimane e rimarrà" ORSI: La Roma è una squadra costruita per vincere"

La Roma pareggia nel big match contro l'Inter per 2-2, con la doppietta di Koné recuparata dai due gol del centravanti nerazzurro Lautaro Martinez. Un punto a testa che permette ad entrambe le squadre di rimanere al primo posto in classifica. Tuttavia, l'etere romano si concentra sull'andamento della partita e su cosa non è andato: "Il rimpianto rimane e rimarrà, anche se hai affrontato i campioni d'Italia" afferma Piero Torri. Mentre Orsi non è stupito dalla posizione in classifica della squadra giallorossa: "La Roma lì su me l'aspettavo perché è una squadra costruita per vincere".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Deluso dal risultato finale, contro l’Inter persa un'occasione. Primo tempo ottimo, poi c’è stato un calo. Peccato perché una volta che stai in vantaggio 2-0 non puoi farti recuperare in questo modo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

La Roma lì su in classifica me l'aspettavo perché è una squadra costruita per cercare di vincere, almeno per contrastare l'Inter (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

Sicuramente il tecnico vorrà organizzare delle amichevoli per non perdere il ritmo e, per arrivare a numero, si servirà anche di alcuni elementi della Primavera giallorossa. Sulla partita di sabato, per come si era messa dopo il 2-1 dell’Inter, avrei comunque firmato per il pareggio, visto che fisicamente la Roma era calata molto ed era andata in difficoltà (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rimpianto rimane e rimarrà, anche se hai affrontato i campioni d’Italia. Hai comunque dato dimostrazione di superiorità per tutti i primi 45 minuti. Il gol preso dopo 50 secondi dalla ripresa ha sicuramente cambiato l’inerzia e la psicologia del match. Prematura e inspiegabile la sostituzione di Koné: io non l’avrei mai tolto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

In Roma-Inter la questione del cambio offensivo ha forse influito. Io avrei dato modo di fare questi cambi, ma i crampi della difesa hanno avuto la meglio e quindi si è dato priorità ad altro. La Roma ha il portiere più forte della Serie A, ma per il resto la rosa dell’Inter è più forte (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

L'Inter? Non è delusione, ma rammarico. Devo dire, però, che la sensazione di poterla perdere non l’ho mai avuta (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Il primo tempo è stato impressionante: la Roma ha piegato l'Inter, massacrandola sul ritmo e sull'intensità. Nella ripresa, l'inerzia è cambiata per diversi fattori (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)