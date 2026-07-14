JURIC: "La Roma sta impostando un mercato d'alta classifica" - BALZANI: "Gasperini prenderebbe subito Summerville"

Il mercato in entrata della Roma sta per entrare dal vivo. Con l'inizio del raduno, Gian Piero Gasperini aspetta dei colpi importanti per alzare il livello qualitativo della rosa. Nell'etere romano, quindi, c'è attesa per l'accelerata sul mercato. "La Roma sta impostando un mercato d'alta classifica" dice Marco Juric visto i nomi di calciatori importanti che circolano nell'orbita giallorossa. Mentre Francesco Balzani non ha dubbi sulle preferenze del tecnico: "Summerville o Garnacho? Gasperini non avrebbe dubbi e prenderebbe subito l'olandese".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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I bonus di Dybala faranno tutta la differenza del mondo per capire quanto guadagnerà. Lui comunque ha accettato una decurtazione del 75% del suo stipendio, che l’anno scorso era superiore agli 8 milioni di euro netto. Credo sia difficile poterla spacciare come una novità o un nuovo arrivo, Dybala c’era e rimane, fortemente voluto da Gasperini che ha fatto di tutto e di più per assicurarselo almeno per un’altra stagione. Io sono un Dybaliano convinto e quindi per me va benissimo, ma adesso c’è bisogno di fare altro (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Devi provare a prendere un esterno che faccia 15 gol. Sono calciatori cari, è difficile, non ti puoi avvicinare a calciatori troppo costosi. Andava bene Greenwood, rappresentava proprio quel tipo di calciatore, capace di creare superiorità e fare gol. Garnacho è un altro di quei punti interrogativi che inizia a Lucca e finisce ad Ostia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma qualcosa a centrocampo deve farla, come deve fare qualcosa davanti. Qual è la differenza tra Dovbyk e Scamacca per caratteristiche? Tutti e due fisici, Scamacca lavora un po’ di più fuori dall’area. Però quando c’è una palla dentro non mi sembra che sia uno che si tira indietro. Lì davanti magari c’è poco da fare, in mezzo al campo c’è da fare. Poi bisogna sempre stare attenti alle cessioni. Il mercato che stanno facendo le squadre di Serie A è difficile, solo il Milan si è mosso (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da come me lo hanno raccontato Garnacho ha una personalità un po’ particolare, non è proprio il ragazzo umile dedito al lavoro, poi non è Sancho. Secondo me l’ex United serve anche per arrivare a Moreira, che è un nome già più importante, poi su Garnacho Gasp ci può lavorare (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Per Garnacho dipende molto dal Chelsea. Do un 50% di possibilità per la riuscita dell’operazione. Se i Blues aprono al prestito, ci sono buone possibilità di chiudere. La variabile resta Moreira. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Arriva Ryan Friedkin a Trigoria, comincia a muoversi qualcosa e ci si aspetta un’accelerata concreta sul mercato. La Roma, per i nomi che circolano, sta impostando un mercato d’alta classifica, proprio per andare ad aggredire le squadre che la precedono. Per come hai chiuso la stagione e per il mercato che hai in mente, non parlare di obiettivo Scudetto sarebbe delittuoso. Moreira? Sarebbe un colpo vero, ma costa tanto. Tutto il pacchetto Mendes è oneroso. Garnacho sarebbe un affare se riuscissi a impostare una trattativa alla Malen (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Garnacho e Summerville non credo che arrivino tutti e due. Entrambi nascono come ali sinistre, anche se Summerville ha giocato anche a destra. È anche vero che Gasperini sul discorso della fascia destra o sinistra non è così ortodosso e Wesley ne è la dimostrazione. Non è un'esclusione a livello tattico, ma di costi magari, perché è vero che Garnacho sarebbe un prestito con diritto, ma sarebbe un diritto condizionato e se andasse bene poi dovresti spendere altri 35 milioni. Io non credo che ne prenderà due a titolo definitivo o quasi, anche se ne sarei felice. Credo più a una soluzione del tipo: uno di quei due e un altro arrivo in prestito. Chi è più vicino? Fino a ieri sera avrei detto Garnacho, ora dico che stanno punto a punto. Gasperini non avrebbe dubbi e prenderebbe Summerville (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Summerville è una primissima scelta per Gasperini e la Roma ci sta sopra da gennaio. Per lui Gasperini si è preso la più grande arrabbiatura finora, più che per Greenwood, perché secondo lui andava preso prima, andava preso subito e la Roma invece ha perso tempo. Si è arrabbiato di più per Summerville perché sapeva che Greenwood era più difficile da prendere. Per Summerville ci stanno riprovando ora, ma è difficile come lo è stato per Greenwood, per un motivo: l'ingaggio. Il vantaggio è che lui parla con Malen e sa quello che guadagna (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)