MANGIANTE: "La Roma del domani ha il destino legato al mercato". PES: "La priorità è in attacco, manca profondità nel reparto offensivo"

Il mercato di gennaio è al centro del dibattito radiofonico durante la sosta per le nazionali. Secondo Angelo Mangiante, il futuro della Roma dipenderà anche dai rinforzi che arriveranno nella sessione invernale, con Gasperini che ritiene la rosa ancora incompleta. Il giornalista sottolinea inoltre che non è previsto un incontro diretto tra l'allenatore e i Friedkin , con Galanti incaricato di fare da intermediario. Lorenzo Pes, invece, individua nell'attacco la priorità del mercato giallorosso, pur non escludendo interventi a centrocampo, e si dice convinto che la società farà qualcosa per rinforzare la squadra.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Che ci possa essere entro la fine del 2026 un'indicazione di massima dalla Uefa per informare i club su che range si stanno muovendo è vero. Un'indicazione di massima, non c'è una multa precisa oppure un altro tipo di informazione. Tutto sarà rimandato per la primavera, anche perché la la Uefa non guarda solo la Roma (MARCO JURIC, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

A gennaio anche area tecnica non sono convinti di aver superato la questione della cessione. Ma sono convinto che qualcosa verrà fatto. Non penso Gasperini pretenda il Greenwood della situazione, ma qualcuno che possa aiutare lì davanti. Ma anche a centrocampo. La priorità è in attacco, perché non c'è la profondità nel reparto offensivo. Gasperini è soddisfatto del rendimento di tutti a centrocampo. (LORENZO PES, Teleradiostereo, 92.7)

Dal punto di vista tecnico possono tranquillamente coesistere, da un punto di vista tattico può essere più ostico. Ma è il momento per Soulé di scrollarsi di dosso il dubbio che alcuni hanno che con Dybala non riesca a rendere. Credo che con il numero 21 in campo la squadra tenda a servire meno il classe 2003 (SIMONE VALDARCHI, Radio Manà Manà Sport 90,9)

Questa sera Mancini non deve sperimentare: Italia-Francia va giocata come nella scorsa sosta, senza troppi schemi, tattiche e quant’altro. Pisilli si avvia verso la tribuna questa sera, ma credo che verrà impiegato contro il Belgio. Venendo alla Roma, attualmente, dopo tanti anni, la squadra giallorossa si trova nella condizione di poter lottare per la vittoria del campionato. Questo dettaglio merita cura e attenzione (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)

Dovbyk è uno dei pesi grossi che ti sei portato dietro e te lo porterai fino alla scadenza, non vedo soluzioni a titolo definitivo, neanche in Arabia o in Turchia. Alla pista Lookman credo poco, non zero ma poco. Adesso spero ancora in qualcosa di meglio, il 20 gennaio lo prenderei. Non lo baratterei con Endrick, il brasiliano con Gasperini sarebbe devastante. Gasperini tra Nusa ed Endrick sceglierebbe Nusa. Endrick è quel giocatore che fa paura, su Lookman ci sono diversi dubbi, su Endrick no. All'Atletico non sembra il Lookman di Bergamo (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo 92.7)

Il mercato è l'argomento principale in questa sosta, che precede l'apertura della finestra invernale. La Roma del domani, quella che affronterà la fase più importante del campionato e le ultime partite di Champions League, ha il proprio destino legato al mercato. Per quanto riguarda l'allenatore, Gasperini sostiene che la sua squadra non sia ancora completa in termini di profondità della rosa. In queste settimane di sosta non è previsto un incontro faccia a faccia tra Friedkin e Gasperini. Sarà Galanti a fare da intermediario per questo confronto, che servirà a delineare i prossimi obiettivi. In questa sessione di mercato si possono mettere a segno colpi importanti. La Roma è reattiva sulle occasioni e dovrà quindi farsi trovare pronta su ogni fronte. Al momento, però, non ci sono ancora tutti i numeri necessari per capire come muoversi sulla scrivania di D'Amico (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)