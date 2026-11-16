JURIC: "Partite come quella di Parma vanno vinte". PES: "La priorità a gennaio è l'attacco"

Sabato torna il campionato dopo la sosta e la Roma va a giocare sul campo del Parma. Secondo Marco Juric queste partite "anche se giocate fuori casa vanno vinte se vuoi competere a massimi livelli". Gennaio si avvicina e con esso il mercato. Per Lorenzo Pes "se la Roma potrà fare uno o due colpi importanti li farà in attacco, o magari sull'esterno, perché è quella la priorità".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Credo che Svilar ci sarà da titolare contro il Parma. Ovviamente nell’ultimo periodo si è allenando non forzando particolarmente, ma dopo aver tolto il tutore il passaggio è sempre molto breve. Discorso simile valido anche per Dybala: ha aumentato gradualmente i carichi di lavoro e si candida a un posto dal primo minuto (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Credo che ci sia la possibilità che effettivamente quanto ha detto Sabatini sia accaduto. La materia di querela può essere semmai legata al passaggio sullo scopo di Gasp in quel momento. Il tecnico non risponderà a domande sulla questione (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Partite come quelle con Udinese e Parma, anche se giocate fuori casa, vanno vinte perché la Roma deve competere ad altissimo livello. Sei in lotta per lo Scudetto, questa è la realtà. La Roma se fa il suo sicuramente vince la partita (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Se la Roma può fare un colpo importante, o un paio, li farà in attacco, o magari sull’esterno, è quella la priorità. Resta da chiarire quale sarà il margine di spesa e quello che la Roma può fare a gennaio, perché il mercato di gennaio è più vicino…Dybala in campo contro il Parma? Vedremo se darà risposte positive questa settimana, di sicuro rientrerà Svilar così come Mancini (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da quando ha rinunciato a Messi ora c’è più spazio per tutti e Soulé è cresciuto. Bisogna mettersi in testa che può essere il giocatore che fa la differenza. Se diventa determinante per 90 minuti, la Roma ha un valore aggiunto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)