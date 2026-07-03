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FELICI: "Il fatto che non si chiuda Greenwood mi preoccupa" - TORRI: "Garnacho? Non mi è mai piaciuto e ha una valutazione assolutamente fuori mercato"

Massimo Ascolto
di FabioD
venerdì, 03 luglio 2026 alle 12:45
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Si parla di mercato nell'etere romano, con Antonio Felici che analizza la situazione Greenwwod: "Certamente è un bel mistero e il fatto che non si chiuda mi preoccupa. Noi ci eravamo detti che fino al 30 giugno c'era la questione del bilancio e della UEFA, ma io dal primo luglio mi aspettavo che partisse l'offerta ufficiale, perché questi devono essere i tempi... che aspettiamo". Così invece Piero Torri su Garnacho: "Non mi è mai piaciuto. È un giocatore tanto fumo e poco arrosto. Ha girovagato in Premier e ha una valutazione assolutamente fuori mercato"
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Al di là dei soldi, c’è l’opportunità di poter vincere, ed è questo il tentativo di questo gruppo di lavoro nell’anno del centenario. Penso che Dybala stia pensando di rimanere a Roma cercando la soluzione migliore. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)
I rinnovi di Cristante e Mancini? In questo momento, anche se è difficile per i calciatori, ci vuole pazienza. C'è chi sta peggio come quelli a cui il contratto è scaduto (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport 90.9)
Garnacho? Non mi è mai piaciuto. È un giocatore tanto fumo e poco arrosto. Ha girovagato in Premier e ha una valutazione assolutamente fuori mercato. Io non lo prenderei, non mi ha mai convinto (PIERO TORRIManà Manà Sport 90.9
Garnacho non mi piace. Greenwood è di un'altra pasta, è un altro giocatore. Se hai Malen e Greenwood, a sinistra serve un altro tipo di calciatore. Se dovesse essere un'occasione, con un costo contenuto, e viene con la consapevolezza che viene a giocare la Champions League con la Roma, dentro la rosa ce lo metto. Non bisogna fare l'errore di prendere un giocatore che la convinzione di tornare da dove è venuto (MARCO JURICManà Manà Sport 90.9)
Perché non si chiude Greenwood? Certamente è un bel mistero e il fatto che non si chiuda mi preoccupa. Noi ci eravamo detti che fino al 30 giugno c'era la questione del bilancio e della UEFA, ma io dal primo luglio mi aspettavo che partisse l'offerta ufficiale, perché questi devono essere i tempi... che aspettiamo, che finisca il Mondiale e il mercato cominci a scatenarsi? Poi la Roma dove va se arriva qualche concorrente forte? Per Greenwood, se lasci uno spazio per l'inserimento dell'Atletico Madrid, dove vai? Non porti a casa nulla. Si è sempre detto che la velocità è tutto. Ora, è arrivato ad amico, uomo di fiducia che Gasperini conosce, ma i tempi non si velocizzano. Allora la conclusione è che questa lentezza è da addebitare solamente alla proprietà, che evidentemente è lenta a decidere (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

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