Zago: "È una Roma da Scudetto"

Roma e Inter a lottare fino in fondo per lo scudetto. L'ex difensore giallorosso è convinto che la squadra di Gasperini abbia tutte le carte in regola per riportare il titolo nella Capitale. IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Zago non hadubbi.Sarannolottare fino in fondo per lo scudetto. L'ex difensore giallorosso è convinto che la squadra diabbia tutte le carte in regola per riportare il titolo nella Capitale.

Napoli e Roma stanno attraversando due momenti diversi. Chi vede favorito?

«Se lapartita fosse stata all'Olimpico, ti avrei detto che la Boma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po' più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Perloro può essere la partita della svolta, ma se la Roma gioca co-rne sta facendo ultimamente, può comunque spuntarla».

Cosa ha portato di diverso Gasperini?

«Una mentalità vincente. Lavo-ra tantissimo, basa il suo gioco sull'intensità e sulle triangolazioni. Lo reputo uno dei tre migliori allenatori degli ultimi anni. Per me, inoltre, la Roma ha fatto un ottimo mercato quest'estate e può sicuramente lottare pe vincere».

Chi garantisce più sicurezza tra N'Dicka o Balerdi?

«Sono due ottimi difensori, ma io mi affido sempre a Mancini. Da diverso tempo sta dimostrando di essere uno dei migliori difensori del campionato».

Gasperini dovrebbe dare fiducia a Mora anche a Napoli?

«Credo che Mora possa essere il sostituto ideale di Dybala. Ha cominciato bene, dimostrando di essere un giocatore forte, sicuramente con ampi margini di miglioramento .Va anche detto che la Serie A è un campionato completamento diverso rispetto a quello portoghese, ma Mora sarà utile Rana».

Si aspettava da Wesley questa crescita?

«Quando è arrivato a Roma, é sta-to accolto con uno scetticismo esagerato, ma ha dimostrato di essere fortissimo. È diventato uno dei punti di riferimento della squadra, uno dei pilastri. La Roma deve essere molto attenta alla sua crescita e cercare di trattenerlo ilpiù alungo possibile, perché temo che diversi grandi club europei lo stiano seguendo».

Tornando alla sfida con il Real Madrid...Mourinho ha detto che la Roma era morta, Gasperiniche la Romaha surclassato il Real. Chi ha ragione?

«Nel secondo tempo La Roma era un po' stanca, ma il Real Madrid non ha creato chissà quali occasioni. La squadra ha perso un po' di equilibrio e credo che l'uscita di Mancini abbia inciso. In generale, però, Gasperini non sbaglia quando dice che jark, ma ha dominato il Rea!».

Vedrebbe bene Endrick alla Roma?

«Endrick deve ancora dimostrare pienamente il suo valore e trovare il suo ruolo ideale in campo. Farebbe comodo alla Roma e non ho dubbi che crescerebbe molto lavorando con Gasperini, uno che ha plasmato tanti giovani».

La Roma ha lequalità per vincere lo scudetto?

«È una squadra forte in ogni reparto e, insieme all'Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio stafacendo bene, ma nonhauna rosa all' altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le repu-to al livello di Roma e Inter»