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Wesley non preoccupa. Koulierakis con il gruppo

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
lunedì, 03 agosto 2026 alle 7:25
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IL TEMPO (F. BIAFORA) - Archiviato il ko per 4-1 contro il Cardiff, ieri la Roma ha ripreso la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Nel ritiro in Galles è andata in scena una doppia seduta di lavoro, con quella pomeridiana aperta da Gasperini alla stampa. Nell'allenamento - scarico per chi ha giocato sabato dall'inizio - è stata registrata una piccola problematica alla caviglia destra per Wesley. Il brasiliano ha fatto un rapido provino in campo dopo la distorsione subita nel primo dei tre test Oltremanica, lasciando il terreno di gioco dopo una decina di minuti. Situazione da monitorare, ma che non preoccupa affatto lo staff medico. Assente pure Bah, lavoro differenziato per Pisilli, che sta recuperando dalla lesione al polpaccio.
Si è invece unito al gruppo Koulierakis, nuovo acquisto che va a rintorzare la difesa giallorossa. «Sono davvero molto felice di essere alla Roma. L'accoglienza è stata fantastica. Quando il mio agente mi ha detto che la Roma era interessata a me, ho risposto subito "Va bene, andiamo". Voglio fare del mio meglio per diventare parte di questo grande club. Non ho avuto alcun dubbio nella scelta. Sono molto emozionato all'idea di lavorare con Gasperini», le prime parole del centrale arrivato dal Wolfsburg, sceso subito in campo con i nuovi compagni. «Non vedo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi, perché so quanto siano importanti e quanto riescano a rendere l'atmosfera elettrica», il saluto del classe 2003 al tifo romanista.

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