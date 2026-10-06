News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Wesley cerca il primo gol. De Roon per Cristante

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
wesley
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo quattro giorni di riposo Trigoria torna a popolarsi. Da oggi pomeriggio Gasperini inizierà a riabbracciare quasi tutti i nazionali ma soprattutto ritroverà in gruppo Wesley e Malen. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi muscolari e sono pronti per la delicata trasferta di Como. L'anno scorso il brasiliano aveva deciso la sfida dell'Olimpico, mentre la rete di Donyell al Sinigaglia non era bastata per conquistare i tre punti. […] Un match - quello di ritorno - segnato anche dalla dubbia espulsione di Wesley. Il terzino ha voglia di rivalsa, si è allenato in palestra durante i giorni di relax e sulla sinistra avrà sia il compito di creare scompiglio in avanti che quello di contenere Couto. Rispetto alla scorsa stagione non ha ancora trovato la prima rete, non ha questi problemi Malen che guiderà l'attacco. Già sei le marcature in cinque partite di campionato, un assist in Champions League col Fenerbahce e numeri ormai da capogiro. Nei cinque principali campionati europei è il giocatore con il più alto numero di expected goals a partita (1.58). Dietro di lui Adeyemi (1.57), Raphinha (1.46), Thuram (1.32) e Lautaro Martinez (1.26). […]
L'olandese ha voglia di continuare a stupire, con lui in avanti ovviamente Dybala. Il dubbio di Gasperini è sulla trequarti. Soulé tornerà solamente giovedì dall'Argentina, gli altri pronti a giocarsi una maglia per quel ruolo sono Mora e Pellegrini. Il tecnico avrà un occhio di riguardo per chi è rimasto nella Capitale durante la maxi-sosta, ma Lorenzo non gioca dal primo minuto da ben sei mesi. […] Da domani inizieranno le prime vere prove di formazione. Non ci sarà Cristante (oggi protagonista a Via del Corso per un evento adidas) che sarà costretto anche a saltare la sfida col Real. Il ritorno è previsto tra il Genoa e il Napoli. Si scalda de Roon.
(messaggero)

APPENA ARRIVATO

Valverde

Real Madrid, Mourinho sorride: recupero lampo di Valverde. Anche Mbappé e Konaté ci saranno contro la Roma

Sorride José Mourinho. Il tecnico del Real Madrid, come riportato dal sito del quotidiano, per la prossima partita di Liga contro il Villarreal avrà a disposizione Mbappé, Konaté e anche Valverde. Tre...

Castro messi

Instagram, Castro celebra l'esperienza con Messi: "Momenti unici, sto realizzando il mio sogno" (FOTO)

Giornate speciali con la maglia dell'Argentina per Santiago Castro. Il classe 2004 ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dal ritiro della Selección, tra cui una foto che lo ritrae al fianco di Lion...

como roma tifosi 1

Ripresa con Gasp in attesa dei nazionali. Di nuovo nel settore: a Como tutto pieno

Con il settore ospiti pieno. Di nuovo, senza limitazioni di residenza. Dopo nove mesi dall’ultima volta, a Torino, nella prima di Malen con la maglia della Roma. Perché al Sinigaglia, domenica nella s...

lina souloukou

Premier. Un modello in pericolo

I primi rintocchi di sirena risalgono a qualche settimana fa. E cioè quando una serie di testate autorevoli - su tutte il New York Times, con la sua edizione sportiva “The Athletic” - hanno incomincia...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Voglio che i Friedkin siano più vicini alla squadra e ai tifosi. Mourinho è speciale. Koné? Non c'erano i tempi tecnici per farlo partire"

Friedkin Galantic

Roma, ecco cosa manca per l'Under 23: dallo stadio agli investimenti

Wesley

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: forte interesse dell'Arsenal per Wesley

Spalletti

Spalletti: "Totti? Ho litigato più con le persone che gli stavano intorno. A Roma l'amore è soffocante"

big massimo ascolto

ASSOGNA: "La situazione di Cristante è più complicata di quanto ci si aspettasse" - CASANO: "Mi auguro che la Roma guardi ad altri calciatori rispetto all'estate"

blt75c083c5c4036e1e

Italia U21 all'Europeo: battuta 6-2 la Polonia. Pisilli gioca 90'. Ndour segna dalla propria metà campo (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Loading