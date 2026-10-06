Wesley cerca il primo gol. De Roon per Cristante

Dopo quattro giorni di riposo Trigoria torna a popolarsi. Da oggi pomeriggio Gasperini inizierà a riabbracciare quasi tutti i nazionali ma soprattutto ritroverà in gruppo Wesley e Malen. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi muscolari e sono pronti per la delicata trasferta di Como. L'anno scorso il brasiliano aveva deciso la sfida dell'Olimpico, mentre la rete di Donyell al Sinigaglia non era bastata per conquistare i tre punti. […] Un match - quello di ritorno - segnato anche dalla dubbia espulsione di Wesley. Il terzino ha voglia di rivalsa, si è allenato in palestra durante i giorni di relax e sulla sinistra avrà sia il compito di creare scompiglio in avanti che quello di contenere Couto. Rispetto alla scorsa stagione non ha ancora trovato la prima rete, non ha questi problemi Malen che guiderà l'attacco. Già sei le marcature in cinque partite di campionato, un assist in Champions League col Fenerbahce e numeri ormai da capogiro. Nei cinque principali campionati europei è il giocatore con il più alto numero di expected goals a partita (1.58). Dietro di lui Adeyemi (1.57), Raphinha (1.46), Thuram (1.32) e Lautaro Martinez (1.26). […]

L'olandese ha voglia di continuare a stupire, con lui in avanti ovviamente Dybala. Il dubbio di Gasperini è sulla trequarti. Soulé tornerà solamente giovedì dall'Argentina, gli altri pronti a giocarsi una maglia per quel ruolo sono Mora e Pellegrini. Il tecnico avrà un occhio di riguardo per chi è rimasto nella Capitale durante la maxi-sosta, ma Lorenzo non gioca dal primo minuto da ben sei mesi. […] Da domani inizieranno le prime vere prove di formazione. Non ci sarà Cristante (oggi protagonista a Via del Corso per un evento adidas) che sarà costretto anche a saltare la sfida col Real. Il ritorno è previsto tra il Genoa e il Napoli. Si scalda de Roon.

(messaggero)