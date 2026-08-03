Wesley ai box: ko alla caviglia. Bah, oggi risonanza al ginocchio

Ieri ad Hensol primo allenamento per Konstantin Kourielakis, il difensore greco acquistato dal Wolfsburg per quasi 18,5 milioni di euro. Anche se la brutta notizia è il forfait di Wesley, che ha saltato la seduta per una distorsione alla caviglia destra rimediata nell'amichevole di due giorni fa contro il Cardiff.

Nessun allarme particolare per il laterale brasiliano, solo un fastidio da risolvere strada facendo. El Aynaoui ha invece lavorato per un po' con la squadra, chiudendo quindi la seduta con una corsa lunga anche per testare quel ginocchio sinistro che gli dà un po' di fastidio. [...]

Oggi, infine, risonanza magnetica al ginocchio destro di Muhammed Bah, uscito contro il Cardiff per una forte distorsione. La speranza, ovviamente, è che non ci sia la rottura dei legamenti, per un ragazzo che un problema del genere lo ha avuto già due anni fa, anche se all'altro ginocchio.

(Gasport)