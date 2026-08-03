Wesley ai box: ko alla caviglia. Bah, oggi risonanza al ginocchio

La Roma ha individuato in Givairo Read l'obiettivo principale per rinforzare la corsia destra. La dirigenza giallorossa è pronta ad investire in maniera importante sul classe 2006 di proprietà del Fey...
Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini che sta lavorando duramente al WRU National Centre of Excellence, quando mancano esattamente tre settimane al debutto stagionale contro...
Nel dossier ora in mano alla Figc per gli Europei 2032 ci sono più stadi che ancora non esistono rispetto a quelli che oggi la Uefa potrebbe approvare: cinque a uno. I cinque immaginari sono il nuovo...
Sono ore di apprensione in casa Roma per le condizioni di Bah, uscito al 26° del primo tempo dell'amichevole contro il Cardiff dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giovane centrocampista...
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