News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Vaz subito ko: lesione al collaterale. Rientro previsto per metà agosto

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 7:49
robinio vaz
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il ritiro della Roma è appena cominciato e c'è già il primo infortunio stagionale. E non si tratta di un problema da poco. Robinio Vaz, infatti, ha rimediato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'attaccante francese ha interrotto l'allenamento mattutino e ha svolto nel pomeriggio gli esami strumentali che hanno dato un esito decisamente poco confortante, considerato che dovrà saltare tutta la prima parte del ritiro. Il ritorno in campo, infatti, è previsto per la metà di agosto, anche se potrebbe essere anticipato di qualche giorno in base all'evoluzione clinica dell'infortunio.
Il che complica anche i piani di mercato per il 19enne arrivato a gennaio dal Marsiglia e che non ha mai convinto pienamente Gasperini. La Roma, infatti, è intenzionata a cederlo in prestito per concedergli maggiore spazio, ma l'infortunio potrebbe complicare il progetto. [...]
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

images (30)

Calciomercato Roma: Moreira sempre più vicino. Ingaggio da 2 milioni di euro. Si tratta sulla futura rivendita

lug 15, 11:21

La Roma sta lavorando fortemente per regalare il prima possibile Diego Moreira a Gian Piero Gasperini. Il belga, capace di ricoprire il ruolo di esterno di sinistra ma anche quello di ala, è il nome i...

667dc02fdd59-luc9511

Ritiro estivo: la Roma affronterà il Trastevere giovedì 23 luglio

lug 15, 10:57

Nella prima fase del ritiro estivo, la Roma affronterà delle squadre dilettantistiche tra le mura di Trigoria. Oltre all'amichevole contro la Sorianese fissata per domani, i ragazzi di Gasperini, come...

images-28-6a5651ad86b43

Calciomercato Roma: chiesto Endrick in prestito secco

lug 15, 10:26

La Roma valuta diversi profili per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza lavora in maniera serrata con lo scopo di regalare a Gian Piero Gasperini degli innesti di qualità nel minor tempo poss...

NOTIZIE POPOLARI
images (28)

Calciomercato Roma: sul taccuino di D'Amico c'è anche Endrick. Si lavora a un prestito oneroso

lug 14, 17:09
cancello entrata trigoria as roma

Caos dipendenti, scatta la protesta sindacale contro la spending review dei Friedkin: "È un licenziamento collettivo mascherato"

lug 14, 19:49
moreira strasburgo

Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo con Moreira per un quadriennale, affare da 35 milioni con lo Strasburgo

lug 14, 13:43
crysencio summerville

Calciomercato Roma: arrivano smentite sull'incontro a Trigoria con l'agente di Summerville

lug 14, 15:45
nusa

Calciomercato Roma, c'è anche Nusa per l'attacco: D'Amico può avvicinarsi alle richieste del Lipsia

lug 15, 8:25
garnacho

Calciomercato Roma, difficile la pista Garnacho: si valutano altri nomi

lug 14, 22:20
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Primo allenamento stagione 2026/27

Primo allenamento stagione 2026/27

Loading