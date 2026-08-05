Hermoso mediano funziona. Anche Castro e Koulierakis in gol

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Da Diego Moreira a Read fino a Molina. La sequenza di profili seguiti dalla Roma per la fascia destra racconta al meglio le idee chiare che D'Amico ha messo in campo nella ricerca di un esterno da consegnare a Gasperini. Dalla richiesta fuori mercato dello Strasburgo per il mancino belga alla presa di posizione del Feyenoord di non rivedere la valutazione fatta per l'esterno olandese, il ds, comprese le difficoltà di arrivare alla fumata bianca, ha scelto di virare con forza su Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. Profilo di spessore internazionale, protagonista con la nazionale argentina, un innesto che fornisce le giuste garanzie.

Ma la virata delle ultime ore non ha ancora portato alla fumata bianca. Di certo la distanza non è poi così ampia: la Roma ha offerto poco più di 15 milioni di euro, bonus inclusi, l'Atletico Madrid ne chiede 20 garantiti. E il giocatore, in maniera legittima, chiede si essere lusingato da una proposta d'ingaggio superiore a quanto sia stato offerto. Ma l'affare è assolutamente alla portata del club di Trigoria, le prossime ore serviranno ad assottigliare le distanze ed arrivare così ad una base d'accordo. [...]

Sempre rimanendo in tema di fasce, il giovane Cacciamani del Torino piace e molto a Gasperini. Anche in questo frangente si punta ad abbassare le iniziali richieste del club granata: Cairo vorrebbe monetizzare l'uscita del classe 2007 e chiede più di 15 milioni, la Roma sembra disposta ad avvicinarsi. Ma è chiaro come l'obiettivo. principale rimanga Antonio Nusa. L'esterno di proprietà del Lipsia è l'assoluta prima scelta di Gasperini e D'Amico per la casella dell'esterno sinistro di piede destro. [...]

Ma, come anticipato già ieri, attenzione al nome di Malick Fofana del Lione, che in poche ore potrebbe scalare diverse posizioni e diventare l'obiettivo più alla portata per D'Amico. Le perplessità di natura fisica rimangono un tema centrale, ma è chiaro che nell'eventualità di un accordo con il club francese visite mediche decisamente accurate daranno il più valido dei responsi sulla tenuta della caviglia lesionata nell'ottobre del 2025: infortunio che lo ha tenuto ai box fino a marzo. Sul fronte cessioni, infine, nelle prossime ore sarà ufficiale il trasferimento di Angeliño al Deportivo La Coruña. [...]