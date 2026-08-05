News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Hermoso mediano funziona. Anche Castro e Koulierakis in gol

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 8:02
molina
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Da Diego Moreira a Read fino a Molina. La sequenza di profili seguiti dalla Roma per la fascia destra racconta al meglio le idee chiare che D'Amico ha messo in campo nella ricerca di un esterno da consegnare a Gasperini. Dalla richiesta fuori mercato dello Strasburgo per il mancino belga alla presa di posizione del Feyenoord di non rivedere la valutazione fatta per l'esterno olandese, il ds, comprese le difficoltà di arrivare alla fumata bianca, ha scelto di virare con forza su Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. Profilo di spessore internazionale, protagonista con la nazionale argentina, un innesto che fornisce le giuste garanzie.
Ma la virata delle ultime ore non ha ancora portato alla fumata bianca. Di certo la distanza non è poi così ampia: la Roma ha offerto poco più di 15 milioni di euro, bonus inclusi, l'Atletico Madrid ne chiede 20 garantiti. E il giocatore, in maniera legittima, chiede si essere lusingato da una proposta d'ingaggio superiore a quanto sia stato offerto. Ma l'affare è assolutamente alla portata del club di Trigoria, le prossime ore serviranno ad assottigliare le distanze ed arrivare così ad una base d'accordo. [...]
Sempre rimanendo in tema di fasce, il giovane Cacciamani del Torino piace e molto a Gasperini. Anche in questo frangente si punta ad abbassare le iniziali richieste del club granata: Cairo vorrebbe monetizzare l'uscita del classe 2007 e chiede più di 15 milioni, la Roma sembra disposta ad avvicinarsi. Ma è chiaro come l'obiettivo. principale rimanga Antonio Nusa. L'esterno di proprietà del Lipsia è l'assoluta prima scelta di Gasperini e D'Amico per la casella dell'esterno sinistro di piede destro. [...]
Ma, come anticipato già ieri, attenzione al nome di Malick Fofana del Lione, che in poche ore potrebbe scalare diverse posizioni e diventare l'obiettivo più alla portata per D'Amico. Le perplessità di natura fisica rimangono un tema centrale, ma è chiaro che nell'eventualità di un accordo con il club francese visite mediche decisamente accurate daranno il più valido dei responsi sulla tenuta della caviglia lesionata nell'ottobre del 2025: infortunio che lo ha tenuto ai box fino a marzo. Sul fronte cessioni, infine, nelle prossime ore sarà ufficiale il trasferimento di Angeliño al Deportivo La Coruña. [...]

APPENA ARRIVATO

Pagano-Roma

Pagano non dimentica la Roma: " Uno dei migliori settori giovanili in Italia"

ago 05, 9:09

Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...

Fofana

Calciomercato Roma, Fofana piano B: il Lione lo valuta 40 milioni

ago 05, 8:27

Il calciomercato della Roma è nella sua fase più calda. La vittoria arrivata contro il Newport se da un lato ha strappato un sorriso a Gasperini per le prestazioni di chi è sceso in campo, dall'altro...

Nusa

La Roma vira su Molina e insiste per Cacciamani. Nusa il preferito di Gasp

ago 05, 8:20

La Roma vira su Nahuel Molina, senza mollare Givairo Read. Le difficoltà nella trattativa con il Feyenoord hanno aperto un secondo binario, ma non chiuso il primo. Il ds D'Amico continua a lavorare pe...

Castro

Castro e Koulierakis in gol col Newport. Vittoria (4-1) davanti a Ryan Friedkin

ago 05, 8:16

Sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, la Roma è tornata a sorridere. Da un poker subito a uno inflitto: dopo la sconfitta contro il Cardiff City, è arrivata la vittoria per 4-1 sul Newport County. [...]...

NOTIZIE POPOLARI
molina

LIVE - Calciomercato Roma: Molina è l'obiettivo principale per la fascia destra. I giallorossi vogliono chiudere dopo l'offerta da 17 milioni bonus compresi. Previsti nuovi contatti tra le parti

ago 04, 15:17
soulé cannes

Roma, il diktat dei Friedkin è chiaro: contenimento dei costi e cessione pesante. Soulé il nome caldo

ago 04, 18:29
Newport-Roma

NEWPORT-ROMA 1-4 (37' Hermoso, 53' Castro, 58' Koulierakis, 81' Soulé, 84' Cameron): poker convincente dei giallorossi. A segno i due nuovi acquisti Castro e Koulierakis (FOTO E VIDEO)

ago 04, 18:11
images (44)

Calciomercato Roma: per Nusa cambia la strategia

ago 04, 10:41
molina

Calciomercato Roma: nuovo tentativo per Read. In lista anche Molina

ago 04, 13:53
P36045680D7418578G

Calciomercato Roma: inserimento per Jlidi

ago 04, 11:15
VAI AL CANALE
Foto
Newport-Roma 04.08.2026

Newport-Roma 04.08.2026

Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Loading