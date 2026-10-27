Una rincorsa senza sosta: l'Olimpico spinge

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La Roma ospita il Cagliari nella nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico gli uomini guidati da Gasperini cercano i tre punti dopo il pareggio per 3-3 in casa del Napoli. Come riportato da Simon...
La Roma ospita allo stadio Olimpico per il Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria nel primo turno infrasettimanale della stagione dopo il pareggio...
Dopo le polemiche e lo scompiglio creatosi nelle ultime ore a causa delle dichiarazioni social della moglie, Wesley sceglie la via del lavoro e della concentrazione totale sul campo. Il terzino della ...
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