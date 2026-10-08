News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Un ciclo verità per capire se si può sognare

La penna degli Altri
di FedericoL
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
La traversata nel deserto sta per finire. Torna il campionato e per chi non lo ricordasse, dopo questa sosta infinita, si riparte da Roma e Lazio in testa alla classifica con l'inter.  (...) Ma riecco finalmente la serie A, in cui le romane sono chiamate a scoprire le carte da qui a metà novembre, quando ci si fermerà di nùovo. La Roma soprattutto, che le ambizioni da scudetto ha cominciato a non nasconderle più se persino Gasperini ha detto che a metà campionato si guarderà intorno per capire dove si può arrivare.  Proprio la Roma ha davanti un ciclo-verità da cui si uscirà tutti più consapevoli. Tra Como-Roma di domenica a pranzo, fino a Roma-Sassuolo del 7 novembre, i giallorossi affrontano un tour di nove partite in 28 giorni, tra cui tre di Champions League: subito il Real Madrid mercoledì prossimo all'Olimpico, col gran ritorno di Mourinho, più Slovan Bratislava in casa e il Manchester United a Old Trafford, mentre in campionato l'altra avversaria pesante sarà il Napoli il 24 ottobre. Serviranno panchina lunga e nervi saldi, oltre a qualche distrazione difensiva in meno a inizio secondo tempo (il difetto principale fin qui), e potremo parlare di una Roma davvero attrezzata per sognare. Ma gli avversari sono davvero temibili. (...)
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

dybala 2

Paz e Dybala, fantasia al Sinigaglia. Como-Roma passa dai tiri mancini

Sarà un mezzogiorno di fuoco, quando domenica Como e Roma scenderanno in campo alle 12.30 al Sinigaglia. In panchina Fabregas e Gasperini, sul terreno di gioco diverse le sfide come quella fra Konè e...

Germany-v-Italy-UEFA-Nations-League-Quarterfinal-Leg-Two-1024x682

Kean ora spera: recupero vicino

Se è vero che nelle ultime tre sfide tra Roma e Como Fabregas non ha mai impiegato dal primo minuto un centravanti puro, è altrettanto vero che il tecnico catalano potrà dirsi soddisfatto del recupero...

Gasperini 1

Effetti collaterali

Sei partite di campionato a cui, per chi partecipa alle coppe, ne vanno aggiunte tre. Nove in un mese, un tour de force folle e decisivo per capire che piega prenderà la stagione. Il campionato ricomi...

gasperini

GASPERINI: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

Gian Piero Gasperini, dalla sua azienda vinicola, ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua Roma. Le sue parole: S...

NOTIZIE POPOLARI
images (84)

Pedro dice addio al calcio: nel suo messaggio social non c'è la Roma (VIDEO)

chiesa

Calciomercato Roma: anche Chiesa tra i nomi per gennaio

83543d27-7632-4ed0-bfbe-905f9d26fdb8

VIDEO - Malen e l’inno della Roma nelle cuffie: “Bobby cosa stai ascoltando?”

Doumbia

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi su Doumbia. C'è anche la Juventus. Lo Sporting fa muro

sarri

Sarri sull’addio di De Roon: “Con me non ha mai parlato"

gettyimages-2256137067

Arena, il The Guardian lo esalta: è tra i migliori 60 prospetti nati nel 2009

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading