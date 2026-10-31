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UDINESE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ghilardi dal 1', dubbio Mora

La penna degli Altri
di FedericoL
titolari roma cagliari
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La Roma vola ad Udine per restare in scia di Inter e Lazio. Non penserà alla Champions Gasperini, intenzionato a schierare la miglior formazione possibile. In porta Gollini, in difesa Mancini lascerà il posto a Ghilardi, con Balerdi (in vantaggio su Ndicka) ed Hermoso. A destra Lulli, a sinistra Wesley. In mezzo al campo la coppia Cristante-De Roon, con Pisilli spostato sulla trequartii al posto di Rodrigo Mora. Soulè e Malen a completare il tridente offensivo.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gasperini.
CORRIERE DELLO SPORT: Gollini; Ghilardi, N’Dicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All.: Gasperini.
TUTTOSPORT: Gollini; Ghilardi, N’Dicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All.: Gasperini.
IL MESSAGGERO: Gollini; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gasperini.
CORRIERE DELLA SERA: Gollini; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gasperini.
IL TEMPO - Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All.: Gasperini.

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31 ottobre 2026 alle 18:00
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