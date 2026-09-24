Tre gol subiti a inizio ripresa. Non è una novità

Mora, la Roma e una storia ancora tutta da costruire. Arrivato in estate dal Porto, il talentino lusitano ha trovato ad attenderlo nella Capitale un notevole carico di aspettative. Un po' per la sua s...
L'invito è di quelli che non si possono rifiutare. Immaginate la scena. Vibra il telefonino di Dybala, il mancino più educato della Serie A. Sullo schermo appare un nome. E quello di Lionel Messi. Sì,...
E se la famosa ala sinistra fosse lontana solo 90 km? La Roma a gennaio cercherà di esaudire l'atavico desiderio di Gasperini dopo le beffe per Summerville e Leweling. E tra i nomi cerchiati in rosso...
IL TEMPO (L.PES) - Il meglio deve ancora venire. La Roma ha chiuso la prima parte del campionato in testa alla classifica con Inter e Lazio, ma la mente, inevitabilmente, va già alla ripresa del camp...
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