Tra le tensioni il derby U18 va alla Roma

Finisce 2-1 per i giallorossi allenati da Terlizzi (ex tecnico a Formello) la sfida disputata ieri pomeriggio al Salaria Sport Village: decisivi i gol di Florio (mancino su corner) e di Mascio (assist di Dal Bon), arrivati all’inizio dei due tempi di gioco. Va alla Roma il derby Under 18 allenati da Terlizzi (ex tecnico a Formello) la sfida disputata ieri pomeriggio al Salaria Sport Village:(mancino su corner) e di(assist di Dal Bon), arrivati all’inizio dei due tempi di gioco.

La Lazio, grazie alla rete di Zero (ex attaccante del Grifone), aveva riportato il risultato in equilibrio con un bel tiro dal limite [...]. Gli assalti finali non bastano al baby di Lombardi per trovare il pareggio. Una partita accesa, anche caratterizzata da nervosismo nelle fasi conclusive.

Chance sprecata dai biancocelesti, che si erano presentati al derby dopo la bella vittoria in casa del Frosinone (0-3). In classifica, consumati 7 turni di campionato, la Lazio è decima con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Roma, nonostante il successo di ieri, rincorre a -3 [...]. Entrambe le squadre sono chiamate a una rimonta nelle prossime giornate. In testa, staccata, c’è l’Atalanta a quota 19.

(Corsport)