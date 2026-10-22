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Lulli & Pisilli

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
lulli pisilli
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Ci sono giocatori che, per ragioni tattiche o di destino, finiscono per accoppiarsi: Massaro-Monelli, Graziani-Pulici, Mancini-Vialli... Nel loro piccolo, anche Lulli e Pisilli, per via di tutte quelle elle (5 in due), di una certa assonanza tipo Romolo e Remo, ma soprattutto perché lupacchiotti rampanti, fianco a fianco: Emanuele 19 anni, Niccolò 22 anni.
È stata la loro settimana: sabato primo gol in A per Lulli, martedì in Champions gol di Pisilli con la fascia di Totti al braccio. Due botte di felicità pazzesche. Bastava vederli sorridere per farsi un’idea attendibile del paradiso [...].
La perla di Lulli non è stato il gol al Genoa, ma la palla rincorsa oltre ogni ragionevole speranza alle spalle del difensore che la scortava fuori. Da quel corner strappato con fede e volontà è nata la magia di Castro. Emanuele non era neppure titolare nella Primavera, poi Gasp ha letto i suoi test atletici. Pisilli termina sempre le partite col record di chilometri, raggio il volto sfatto di un maratoneta alla decima ora in sala macchine.
In Fisica la L è il simbolo del lavoro. Però alla fine sorridono sempre, puliti, timidi, solari [...]. Nella settimana di Lulli&Pisilli altri giovani hanno corso tanto per distruggere mezza Milano. Nessun confronto, nessun moralismo da quattro soldi. Contesti diversi.
Solo una ola per il presidente Mattarella: «Nessuna meschina sottovalutazione dei giovani e del loro malessere». Però lasciatecelo dire: vedere correre e sorridere i Lulli e i Pisilli fa bene al cuore.
(Gasport)
TOTTIChampionsPisilliLulli

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