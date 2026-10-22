Lulli & Pisilli

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Sette titolari infortunati o a riposo per scelta (Svilar, Mancini, Ndicka, Koné, Cristante, Soulé, Dybala). Ritorno alla vittoria in Champions dopo 2807 giorni (febbraio 2019 contro il Porto). Quattro...
Sorriso a metà. Gasperini ha brindato alla sua prima vittoria stagionale in Champions League, ma ora rivede lo spettro della scorsa stagione. «Sono preoccupato, perché ogni volta rischiamo di perdere...
Sembra proprio non volersi svuotare l’infermeria a Trigoria, dove oggi Pellegrini sosterrà gli esami che mostreranno l’entità dell’infortunio al flessore della coscia destra. In attesa della risonanza...
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