Ci sono giocatori che, per ragioni tattiche o di destino, finiscono per accoppiarsi: Massaro-Monelli, Graziani-Pulici, Mancini-Vialli... Nel loro piccolo, anche Lulli Pisilli , per via di tutte quelle elle (5 in due), di una certa assonanza tipo Romolo e Remo, ma soprattutto perché lupacchiotti rampanti, fianco a fianco: Emanuele 19 anni, Niccolò 22 anni.

È stata la loro settimana: sabato primo gol in A per Lulli, martedì in Champions gol di Pisilli con la fascia di Totti al braccio. Due botte di felicità pazzesche. Bastava vederli sorridere per farsi un’idea attendibile del paradiso [...].

La perla di Lulli non è stato il gol al Genoa, ma la palla rincorsa oltre ogni ragionevole speranza alle spalle del difensore che la scortava fuori. Da quel corner strappato con fede e volontà è nata la magia di Castro. Emanuele non era neppure titolare nella Primavera, poi Gasp ha letto i suoi test atletici. Pisilli termina sempre le partite col record di chilometri, raggio il volto sfatto di un maratoneta alla decima ora in sala macchine.

In Fisica la L è il simbolo del lavoro. Però alla fine sorridono sempre, puliti, timidi, solari [...]. Nella settimana di Lulli&Pisilli altri giovani hanno corso tanto per distruggere mezza Milano. Nessun confronto, nessun moralismo da quattro soldi. Contesti diversi.

Solo una ola per il presidente Mattarella: «Nessuna meschina sottovalutazione dei giovani e del loro malessere». Però lasciatecelo dire: vedere correre e sorridere i Lulli e i Pisilli fa bene al cuore.

(Gasport)