Touré ci crede: "Lo Slovan qui per vincere"

Da calciatore ha vinto tutto, da allenatore è alla sua prima esperienza vera, dopo aver fatto da vice allo Standard Liegi e nella nazionale dell’Arabia Saudita. Nonostante i 9 gol presi tra Psg e Stoccarda, Yaya Touré per stasera è comunque fiducioso.

«È una partita interessante, la Roma ha grande qualità e un allenatore con grande esperienza - dice il tecnico della Costa d’Avorio -. Noi daremo il massimo, anche per i duemila tifosi che sono venuti fin qui. Ho grande rispetto per la Roma e per Gasperini [...] Cercheremo di vincere e può sempre succedere qualsiasi cosa, in Champions contano i dettagli».

Nello Slovan lo storico capitano Sporar andrà in panchina, ancora alle prese con i postumi di una brutta influenza [...]. Attenzione a Kianga, Mustafic e Barseghyan.

(Gasport)