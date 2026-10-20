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Touré ci crede: "Lo Slovan qui per vincere"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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Da calciatore ha vinto tutto, da allenatore è alla sua prima esperienza vera, dopo aver fatto da vice allo Standard Liegi e nella nazionale dell’Arabia Saudita. Nonostante i 9 gol presi tra Psg e Stoccarda, Yaya Touré per stasera è comunque fiducioso.
«È una partita interessante, la Roma ha grande qualità e un allenatore con grande esperienza - dice il tecnico della Costa d’Avorio -. Noi daremo il massimo, anche per i duemila tifosi che sono venuti fin qui. Ho grande rispetto per la Roma e per Gasperini [...] Cercheremo di vincere e può sempre succedere qualsiasi cosa, in Champions contano i dettagli».
Nello Slovan lo storico capitano Sporar andrà in panchina, ancora alle prese con i postumi di una brutta influenza [...]. Attenzione a Kianga, Mustafic e Barseghyan.
(Gasport)
GasperiniRoma-Slovan Bratislava

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