Touré ci crede: "Lo Slovan qui per vincere"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
LEGGO (F. BALZANI) - Rialzarsi anche in Europa, dopo averlo fatto in campionato. La Roma stasera all’Olimpico (ore 21, Sky Sport), è a caccia di punti pesanti in un girone di Champions che la vede fer...
La Roma torna protagonista in Champions League, l’Olimpico giallorosso è pronto per recitare la consueta parte. Oltre 63mila tifosi sugli spalti (ma ci sono ancora tagliandi a disposizione) per spinge...
Otto mesi per tornare ad essere protagonista e, perché no, convincere la Roma a sedersi al tavolo per discutere di un nuovo contratto. La missione di Lorenzo Pellegrini è cominciata in salita, complic...
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