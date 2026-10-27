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Tour de force: da Udine volo per Manchester

La penna degli Altri
di R.P.
gasperini napoli 2
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L'Olimpico si prepara ancora una volta ad accendere la passione giallorossa. Per la sfida di stasera sono previsti 60 mila spettatori. La Roma è attesa dall'ultimo impegno casalingo prima di una doppia trasferta (...)
Dopo il Cagliari infatti la squadra di Gasperini volerà verso Udine dove sabato sarà impegnata in campionato per poi concentrarsi sulla Champions e sulla sfida di martedì al Manchester United. Niente ritorno nella Capitale, dopo la partita in Friuli domenica i giallorossi si alleneranno lì mentre partiranno da Trieste per l'Inghilterra.
(Corsport)
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