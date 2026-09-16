Tornano Wesley e Koné. Stadio verso il sold out

Una rosa di assoluto livello. O come dice Gasperini, una squadra di titolari.

E vedendo la panchina della Roma contro il Torino non ha certo tutti l torti. Sono entrati a gara in corso Mora, Castro, Koné, De Roon e Rensch. Fuori sono rimasti Pellegrini, Wesley, Ghilardi e Koulierakis. Plù N'Dicka non convocato per influenza intestinale. Una panchina di qualità e di giocatori titolari.

E sabato contro l'Inter - in un Olimpico che viaggia verso il sold out - torneranno dal primo minuto tre elementi di qualità e assoluta importanza: Wesley, Koné e N'Dicka. [...]

(Corsport)