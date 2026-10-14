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Tocca anche ai baby: alle 14 al Tre Fontane

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Scala
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L'antipasto di Roma-Real Madrid si gioca al Tre Fontane. Oggi, alle ore 14 in punto (diretta su Sky Sport Max e In streaming su Ueta.tv]. I ragazzi di Mattia Scala affrontano i pari età spagnoli nella seconda giornata della Youth League. Dopo l'ottimo esordio contro  il Fenerbahce, piegato con Il punteggio di 4-2 In Turchia, la missione è restare imbattuti in questa stagione. Il turnover in campionato contro l'Empoli lascia spazio a una piccola rivoluzione. Guagllanone si scalda sulla trequarti, in porta spazio a Marcaccini o Klivinger, mentre lì davanti si contendono il posto Arena e Paratici. 
I ricordi non sono piacevoli: quella partita fini 6-1 per l blanchi, che andarono in gol, tra gli altri, con Il difensore del Milan Gila e con Gutierrez, ex Napoli passato In estate al Bayer Leverkusen. [...] 
(corsport)

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