Tielemans crea e imbuca, Cristante radar anti guai. Scintille a centro ring

è come un radar: intercetta di solito le traiettorie degli avversari, si mette di traverso, scherma la difesa. E stasera dovrà arginare il creativo della banda dei Red Devils, ovvero: centrocampista di qualità belga preso dall'Aston Villa, che gioca da trequartista e da interno, assicurando allo United piedi buoni e visione di gioco. (...) Soprattutto quando, in coincidenza con le incursioni sulla fascia di Dalot, Fernandes si accentrerà e i padroni di casa potranno contare su due registi nei sedici metri: il belga e il portoghese. Proprio in quella fase, che è una traccia ricorrente delle manovre di Carrick, il gioco d'interdizione di Bryan risulterà fondamentale, insieme a quello di de Roon, per sradicare palloni e rilanciare rapidamente l'azione. (...)