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Tielemans crea e imbuca, Cristante radar anti guai. Scintille a centro ring

La penna degli Altri
di FedericoL
Cristante
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Cristante è come un radar: intercetta di solito le traiettorie degli avversari, si mette di traverso, scherma la difesa. E stasera dovrà arginare il creativo della banda dei Red Devils, ovvero Tielemans: centrocampista di qualità belga preso dall'Aston Villa, che gioca da trequartista e da interno, assicurando allo United piedi buoni e visione di gioco. (...) Soprattutto quando, in coincidenza con le incursioni sulla fascia di Dalot, Fernandes si accentrerà e i padroni di casa potranno contare su due registi nei sedici metri: il belga e il portoghese. Proprio in quella fase, che è una traccia ricorrente delle manovre di Carrick, il gioco d'interdizione di Bryan risulterà fondamentale, insieme a quello di de Roon, per sradicare palloni e rilanciare rapidamente l'azione. (...)
(gasport)
B. Cristante

B. Cristante

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Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

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Conferenza stampa Gasperini e De Roon

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