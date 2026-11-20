Secondo Prandelli, come ho letto sulla Gazzetta, Gasperini ha successo anche perché è il primo allenatore manager italiano. Ma come fa a seguire tutto? E se la formula è quella giusta perché non prende piede? (...) Ma come fa a seguire tutto? E se la formula è quella giusta perché non prende piede? (...)

Nella bella intervista di Fabrizio Salvio l'ex ct azzurro spiega che Gasp è il primo a capire l'importanza di fare calcio in questa maniera, indirizzando le scelte tecniche del club nella costruzione della squadra. E sottolinea che il ds deve adeguarsi ai desiderata dell'allenatore, e mai il contrario. Il non detto, nella scorsa stagione, riguarda il cattivo rapporto dell'allenatore con Fredric Massara, poi passato alla Juve. (...)

(...) Dagli Anni 60 della difficile relazione fra i due santoni Rocco e Viani, al Milan vincitutto, le tensioni fra i due ruoli non sono certo infrequenti. Di fatto la figura del direttore sportivo è più vicina alla proprietà rispetto all'allenatore, che nella Serie A italiana, ricordiamo, ha una durata media di una trentina di partite mentre il dirigente resta in carica - sempre di media parliamo - 2,6 anni. (...)

Il termine manager porta di per sé una certa confusione: nello sport anglofono, come calcio e baseball soprattutto, la parola sta per allenatore e non per dirigente. Certo, se Ferguson resta sulla panchina del Manchester United per quasi 27 anni vincendo di tutto, ben difficile che qualsiasi ds non si rivolga a lui con riverenza o, peggio, gli voglia imporre qualcosa. E lo stesso si può affermare per i nove anni di Gasperini all'Atalanta. Ma allo stesso tempo nel calcio di oggi è ingenuo pensare che un tecnico possa tenere un occhio sul mercato globale (...). Ecco, siamo arrivati alla parola chiave: affari, cioè soldi, bilanci. (...)

(...) Il capolavoro tecnico-finanziario fu firmato dal ds Cristiano Giuntoli, otto anni al fianco del presidente De Laurentiis al Napoli, e diventato una star del ruolo per tutta una serie di colpi di mercato. La Juventus lo volle a tutti i costi, ma la ricetta non funzionò a Torino: due anni e arrivederci. Già, è diventata dura e precaria anche la carriera dei direttori sportivi.

(Gasport)