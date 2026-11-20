Il Tardini esploderà di passione: quindicimila tifosi del Parma e tremila della Roma (...). La sfida è da batticuore: i giallorossi di Gasp lottano per conquistare la vetta, i gialloblù di Gilardino sognano una giornata speciale per regalare una vittoria alla loro gente, per risalire in classifica e tirarsi fuori dalla zona pericolosa. Detto che agli emiliani mancheranno Romero e, probabilmente, pure Bernabè e Diego Carlos, e aggiunto che dovrebbe essere il gigante Elphege a prendersi la responsabilità di sostenere il peso dell'attacco, Gilardino sta ancora ragionando su alcune opzioni.(...) Uno di questi riguarda il ruolo di regista (...). A contendersi la maglia da titolare sono lo svizzero Vincent Sierro e Hans Nicolussi Caviglia: quest'ultimo sta uscendo da un lungo periodo nero, dopo l'intervento chirurgico subito in estate,e adesso sembra abbia messo le necessarie energie nelle gambe.

Dubbio in mezzo. Soltanto poche ore prima della partita Gilardino deciderà a chi affidare la bacchetta del comando, e dunque sarà fondamentale la seduta di rifinitura in programma oggi. Con Sierro il Parma avrebbe un mediano già rodato (...). Nicolussi Caviglia, invece, garantisce maggiore fantasia al reparto e soluzioni offensive (...).L'impressione è che il prescelto sarà Nicolussi, sempre che i segnali fisici molto positivi degli ultimi giorni siano confermati dalle ultime rifiniture.

Promessa di spettacolo. “Sicuramente conosciamo le qualità delle squadre di Gasperini - ha detto Nicolussi Caviglia - Adesso sono a un livello molto avanzato del loro percorso (...). Il nostro obiettivo sarà senz'altro quello di competere. Sarà una bella partita, credo: non vediamo l'ora di scendere in campo”. (...) Sul suo rapporto con Gilardino, il centrocampista è stato molto chiaro: “Ogni allenatore è diverso e ha la propria impronta. Ci siamo sempre allenati bene: ci allenavamo bene anche prima, stiamo bene fisicamente. Seguiamo le direttive in base alla partita: queste cambiano a seconda dell'avversario. Però stiamo bene, su questo posso garantire”. (...)

Servirà una prestazione da incorniciare se si vuole uscire indenni da questo duello. E servirà soprattutto la spinta del pubblico (...).

(Gasport)