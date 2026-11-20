Il Parma studia il colpo: la fantasia di Nicolussi Caviglia per spiazzare la RomaLa penna degli Altri
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Carica Roma: da Parma a Parma. I 6 mesi d'oro di Gasp
LEGGO (F.BALZANI) Da Parma a Parma, un semestre in cui per la Roma di Gasperini è cambiato tanto. Anzi, tutto. Lo scorso 10 maggio,infatti, proprio al Tardini la squadra giallorossa era ad un passo da...
Bozza nuovo dirigente. De Sisti visita Trigoria
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Matteo Bozza sarà il nuovo braccio destro di Micheal Gandler. La Roma ha scelto il suo nuovo direttore vendite e partnership, il quale affiancherà l'attuale responsabile comm...
Certezza Mora
IL TEMPO (F.BIAFORA) - Udinese, Manchester United e Sassuolo. E ora pure il Parma. Nella sfida di domani al Tardini, Gasperini - oggi alle 13.30 la conferenza stampa - è pronto a lanciare nuovamente...