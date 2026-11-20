Cuore Roma: vittoria all'ultimo respiro

nov 20, 8:21

IL TEMPO (A.DI PASQUALE) Vittoria fondamentale. A Lisbona la Roma batte 3-2 il Benfica e resta in corsa per i playoff. Doppietta di van Dooren e rete in pieno recupero di Jahnukainen: sono 7 i punti...