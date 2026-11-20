Europa arriviamo: Roma col PSG si puòLa penna degli Altri
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Cuore Roma: vittoria all'ultimo respiro
IL TEMPO (A.DI PASQUALE) Vittoria fondamentale. A Lisbona la Roma batte 3-2 il Benfica e resta in corsa per i playoff. Doppietta di van Dooren e rete in pieno recupero di Jahnukainen: sono 7 i punti...
Carica Roma: da Parma a Parma. I 6 mesi d'oro di Gasp
LEGGO (F.BALZANI) Da Parma a Parma, un semestre in cui per la Roma di Gasperini è cambiato tanto. Anzi, tutto. Lo scorso 10 maggio,infatti, proprio al Tardini la squadra giallorossa era ad un passo da...
Bozza nuovo dirigente. De Sisti visita Trigoria
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Matteo Bozza sarà il nuovo braccio destro di Micheal Gandler. La Roma ha scelto il suo nuovo direttore vendite e partnership, il quale affiancherà l'attuale responsabile comm...