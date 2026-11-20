Con Gasperini i difensori sono qualcosa di diverso, spesso anche degli attaccanti aggiunti. (...) E allora non c'è poi da sorprendersi se la Roma è la squadra che in Italia porta più difensori in assoluto al gol, con ben otto delle 31 reti giallorosse arrivate proprio da chi di solito deve pensare soprattutto a difendere. Va bene Malen, okay pure Soulé e Mora (...). Ma alla fine la Roma che segna e produce in quantità industriale ha anche un'altra anima, che arriva da dietro.(...) E allora non c'è poi da sorprendersi searrivate proprio da chi di solito deve pensare soprattutto a difendere.

I numeri. (...) In assoluto parliamo infatti del 26% dei gol totali della Roma in questo campionato (...). Già, perché di quei 31 gol con cui i giallorossi comandano la classifica dei gol fatti finora in Serie A due sono arrivati da Hermoso, due da Balerdi, altrettanti da Lulli e uno a testa invece da Ndicka e Ghilardi. In assoluto, se si considerano anche gli assist prodotti, la Roma dai suoi difensori ha avuto in dote 17 partecipazioni attive ai gol, con 8 centri personali e 9 assist, appunto. (...) Tanto per capirsi, Lazio e Inter - le due attuali dirette competitor dei giallorossi nella corsa allo scudetto - si fermano a quota 9 in totale (...).

In Europa. (...) Nei 5 campionati top del Vecchio Continente, infatti, c'è solo una squadra che ha avuto finora in dote più gol dai suoi difensori e cioè il Psg di Luis Enrique. (...) Il Psg, infatti, è a quota 9 gol (pesano i tre gol messi a segno dall'ex interista Hakimi e da un altro ex romanista, il brasiliano Marquinhos). Poi in tutte le altre leghe che contano sono tutti alle spalle dei giallorossi (...).

L'analisi. Ma come mai la Roma ottiene così tanti gol (e assist) dai suoi difensori? Di certo la cosa dipende soprattutto dal modo di giocare di Gasperini, con i difensori che pressano sempre alti, “accorciando” la squadra alla ricerca costante della riconquista della palla. (...) E poi ci sono i famosi braccetti, i centrali laterali del terzetto difensivo che fungono spesso e volentieri da attaccanti aggiunti. (...) Ed è curioso il fatto che tra i marcatori giallorossi non risulti Gianluca Mancini, che questo lavoro qui lo fa meglio di tutti. (...) Arriverà anche il suo turno (...).

(Gasport)