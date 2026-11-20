L'ex tecnico, oggi opinionista per Dazn, Andrea Stramaccioni, analizza la situazione delle prime 7 in classifica più il Napoli (...).

La Roma è ad oggi la concorrente dei nerazzurri che ha maggiormente ridotto la distanza dai campioni d'Italia (...). Nelle ultime 18 gare di Serie A ne ha vinte 14 e pareggiate 4. (...) Le due trasferte sulla via Emilia contro Parma e Bologna e il Monza in casa la traghetteranno al derby romano di più alta classifica degli ultimi vent'anni, in programma il 13 dicembre. L'Inter resta la squadra da battere, la Roma la tallona, ma la Lazio merita i punti che valgono la vetta.(...).(...) Le due trasferte sulla via Emilia contro Parma e Bologna e il Monza in casa la traghetteranno al

La Roma di Gasperini vive finora il rammarico di non aver chiuso partite che ad un certo punto sembravano in pugno. Mi riferisco a quelle contro l'Inter, il Real Madrid e il Manchester United (...). Sembra l'opposto dei rivali: l'Inter ha sofferto in alcuni approcci di gara, la Roma invece in alcuni secondi tempi non ha portato a casa partite che sembravano vinte.

(Gasport)