C'è la Lazio che guarda tutti dall'alto, ma deve dimostrare che l'exploit della prima fase della stagione non è un fuoco di paglia (...). In calendario ha solo il campionato, più la Supercoppa. Ci sono la Roma, costruita per arrivare tra le prime quattro (...), e l'Inter di Chivu che, oltre lo Scudetto, vuole andare in fondo alla Champions. (...) E poi ci sono loro, Napoli e Juventus, le grandi delusioni di questi primi fuochi stagionali. Allegri e Spalletti (...) appesi a un filo che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro. Antonio Conte (...) è stato abbastanza diretto (...) a dire senza peli sulla lingua che la squadra che sta aspettando è quella bianconera: “Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. (...) Devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un allenatore (...)”. C'è chi avrà davanti a sé un tour de force, chi può prendersela più comoda e chi deve sbrogliare una serie di problemi per rimettersi in carreggiata. (...)In calendario ha solo il campionato, più la Supercoppa.(...)Allegri e Spalletti (...) appesi a un filo che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro. Antonio Conte (...) è stato abbastanza diretto (...) a dire senza peli sulla lingua che la squadra che sta aspettando è quella bianconera: “Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. (...) Devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un allenatore (...)”.

IL FESTIVAL DEL GOL. (...) La Lazio ne ha realizzati 25 ed è prima in classifica segnando molto di più rispetto a quanto suggeriscano i suoi expected goals. (...) La Roma di Gasp crea molto e realizza, è a quota 31 reti e ha il miglior attacco della Serie A. Ha problemi negli scontri diretti (...). Un ruolino di marcia invidiabile, come quello dell'Inter, sopra di un punto ai giallorossi (...). Amorim è quarto, a un punto dal terzo posto, con partite relativamente semplici in Europa League e un calendario che gli sorride a denti stretti in Serie A da qui alla sosta natalizia (...). Più impegnativo quello di Malen e compagni che dopo due gare soft con Parma e Monza, affronteranno in rapida sequenza il ritrovato Bologna di Palladino, Lazio, Juve più in mezzo Verona (Coppa Italia), Psg e Sporting Lisbona. (...)

Ma è l'Inter, che rivede Lautaro, la squadra più strutturata per affrontare uno dei momenti chiave della stagione.(...) Sotto di un punto, a quota 23, c'è il Como che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. (...) Insomma, in un mese la storia potrebbe essere stravolta e la Serie A trovare nuovi protagonisti.

(Il Messaggero)