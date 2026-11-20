Roma con cui ha chiuso la carriera. Prima la Lazio , nel cui settore giovanile è cresciuto e con la quale si è affacciato sul palcoscenico della Serie A (..) dopo la parentesi con la Juventus, ecco lacon cui ha chiuso la carriera.

Lionello Manfredonia è tra i pochi che le squadre romane le conosce davvero, per aver vissuto entrambe da dentro. (...) Ed è convinto, il doppio ex, che questa partenza delle sue ex squadre oltre a non essere casuale, è destinata a proiettarsi sull'intera stagione ed è pertanto da ritenersi duratura. è tra i pochi che le squadre romane le conosce davvero, per aver vissuto entrambe da dentro. (...) Ed è convinto, il doppio ex, che questa partenza delle sue ex squadre oltre a non essere casuale, è destinata a proiettarsi sull'intera stagione ed è pertanto da ritenersi duratura.

“Io credo che la Roma sia l'unica formazione che possa realmente contendere lo scudetto all'Inter. Anzi, la ritengo sullo stesso piano dei nerazzurri. Per il tricolore sarà un testa a testa tra loro. La Lazio, anche se sta andando benissimo, non credo che possa reggere il passo delle altre due e lottare fino alla fine per il titolo. Ma può sicuramente arrivare tra le prime quattro, quindi qualificarsi per la Champions. (...)”

Ma tra Lazio e Roma chi l'ha sorpresa di più?

“Beh, direi la Lazio. Nessuno si aspettava di trovarla così in alto. (...)”

La Roma invece?

“È al secondo anno del ciclo impostato su Gasperini. Dopo il terzo posto dell'anno scorso era lecito attendersi un ulteriore balzo in avanti. È quello che sta accadendo. (...)”

Gasp da una parte e Gattuso dall'altra sono, come sostengono i più, i veri artefici di questo rinascimento calcistico romano?

“Direi proprio di sì. Gasperini lo conosciamo bene per quello che ha fatto con l'Atalanta. Ripetersi a Roma,dove c'è un ambiente molto difficile, non era facile. (...) È riuscito a portare tutti dalla sua parte con le idee e il gioco.”

Anche Gattuso ha dovuto scalare una montagna niente male, però. “Certo. Sulla sua Lazio, specie dopo l'uscita dalla Coppa Italia, si facevano le previsioni più fosche. Rino è stato bravissimo a risalire la corrente. (...)”

Diceva dell'ambiente romano molto difficile su entrambe le sponde. Può essere questo il pericolo da cui guardarsi sia per l'una sia per l'altra?

“Sì e no. Sicuramente Roma resta una piazza dove in un attimo si passa dalle stelle alle stalle e viceversa (...). Però è anche vero che, rispetto a quando io giocavo, vedo un pubblico che è maturato e adesso è un po' più equilibrato.”

Resta il contrasto di un Olimpico sempre pieno quando gioca la Roma e semivuoto quando c'è la Lazio.

“Entrambe le tifoserie sono molto attaccate alle loro squadre. I romanisti ci sono sempre, i laziali no a causa della protesta contro Lotito. Ma fuori casa fanno vedere quanto siano importanti per la squadra.”

Secondo lei, per quanto stiano andando molto bene, Lazio e Roma possono essere ancora migliorate? Magari a gennaio.

“Certamente. La Roma ha bisogno di un esterno offensivo e lo sta cercando in Inghilterra. La Lazio per me dovrebbe prendere un altro difensore centrale.”

Tra i giocatori acquistati la scorsa estate chi l'ha convinta di più?

“Per la Lazio dico Frattesi. Non era scontato che si inserisse così bene e così velocemente. Per la Roma Balerdi. È arrivato in sordina, invece è stato davvero un grande colpo.”

Tornando al suo pronostico, Roma da scudetto e Lazio da Champions, cosa in particolare la spinge a credere in queste possibilità?

“La Roma mi ha impressionato nelle ultime settimane per come ha assorbito, senza risentirne minimamente, le assenze di tre giocatori fondamentali quali Dybala, Koné e Svilar. (...) Della Lazio mi ha colpito la crescita dei singoli, praticamente di tutti i singoli. (...)”

Il derby si avvicina, 13 dicembre, poco più di tre settimane. Può essere uno snodo decisivo per entrambe, in un senso o nell'altro?

“Credo di no. Magari lo sarà al ritorno... La tensione sarà altissima, come sempre per i derby della capitale.Ma poi la stagione sarà ancora molto lunga. Certo, se una delle due dovesse vincere avrebbe un'ulteriore spinta, e che spinta, per proseguire la propria corsa.”

(Gasport)