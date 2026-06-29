Stand-by Jones, c'è un'idea Pisilli: può partire l'offerta giusta

Quando giugno scandisce gli ultimi giorni e i conti vanno chiusi arriva sempre il sussurro che può trasformarsi in realtà. Inter indubbiamente sente sulla pelle gli affari Palestra e Nico Paz che non sono andati secondo le aspettative e sono giornate di confronti e attivismo su più fronti. Si sa che uno dei temi vivi è in mezzo al campo, dove il club nerazzurro ha provato ad assecondare l'altissimo gradimento espresso da Chivu sin da gennaio per Jones del Liverpool. (...) Nel frattempo può prendere corpo un'altra pista, su cui i nerazzurri hanno già ragionato nelle settimane passate senza mai passare all'azione. Ora il quadro potrebbe cambiare. Parliamo del romanista Niccolò Pisilli, che ha tutti i requisiti da Inter: giovane, 21 anni, italiano - aspetti che mettono l'operazione in pole per gradimento assoluto dei parametri di investimento - è nazionale e ha una quotazione da 25 milioni e uno stipendio dentro i 2,5. (...) Pisilli sarebbe un colpo in continuità tecnica con Frattesi (in uscita). La Roma ha fatto arrivare a chiare note l'idea di non svendere, di non sentire cappi vincolanti al collo e di poter far fronte al rispetto dei parametri Uefa anche con le cessioni di piccolo cabotaggio avviate. In più Pisilli ha tutta l'intenzione di restare e di giocare la Champions con la sua squadra del cuore. Ma se davvero le prossime 48 ore portassero all'offerta da Milano verso la Capitale quei 25 (più bonus) sarebbero una plusvalenza netta. E un pensiero lo farebbero tutti.

(corsport)