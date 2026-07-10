Soulé resta in uscita: c'è Ghisolfi

Le strade del mercato, si sa, finiscono spesso per incrociarsi. E questa volta l'incrocio porta dritto da Trigoria al Sunderland. Perché Florent Ghisolfi, l'uomo che due estati fa aveva puntato con decisione su Matías Soulé investendo circa trenta milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, adesso è pronto a riprovarci. Stavolta però dall'altra parte del tavolo. L'ex diesse giallorosso vuole regalare fantasia e qualità al Sunderland, reduce da uno splendido settimo posto che gli è valso la qualificazione in Europa League. (...) La Roma, del resto, una decisione l'ha già presa da tempo. Soulé non è considerato incedibile e il club ha aperto alla possibilità di una cessione. Non per svendere uno dei talenti della rosa, ma per un'esigenza ben precisa: generare una plusvalenza tra i 15 e i 20 milioni di euro, fondamentale per costruire quel tesoretto necessario a finanziare l'assalto al sostituto. La linea è chiara e non ammette sconti. Per meno di 35 milioni di euro il club giallorosso non si siede a trattare. (...) Soulé, dal canto suo, guarda con interesse all'orizzonte inglese. La Premier rappresenta una destinazione gradita e l'eventuale chiamata del Sunderland verrebbe presa in seria considerazione. Sullo sfondo restano anche alcuni club della Bundesliga, che continuano a monitorare la situazione in attesa di capire se si apriranno margini per un affondo. Ancora una volta invece l'argentino ha respinto le ricche offerte arrivate dalla Saudi Pro League, confermando la volontà di proseguire la propria carriera nel calcio europeo e di misurarsi ai massimi livelli. Intanto la Roma ha incassato un milione dalla cessione di Reynolds dal Westerlo al Rennes. Ma l'Inghilterra potrebbe non fermarsi a Soulé. Da Oltremanica, rimbalzano anche voci sull'interesse del Manchester United per Koné. (...) Koné viene valutato 50 milioni di euro e il club è disposto ad ascoltare eventuali offerte, purché siano all'altezza delle richieste. Nessuna fretta, nessuna necessità di svendere, ma la consapevolezza che davanti a proposte importanti ogni scenario può diventare concreto.

(corsport)