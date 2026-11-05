Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Soulé non ha più limiti: ora brilla anche in Europa

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
sOULé
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (LORENZO PES) - Non chiamatelo «Joyita». La Roma torna da Manchester con tanti interrogativi e alcune certezze, tra cui una che può far ben sperare per il futuro. Matias Soulé è una realtà. Questa Champions sta consacrando l'argentino che dopo i due assist contro il Real Madrid all'Old Trafford trova un gran gol che lo lancia anche a livello internazionale. Ne ha dovuti superare di ostacoli il talento di Mar del Plata che adesso esalta e trascina l'attacco giallorosso a suon di invenzioni. Dai primi mesi in una squadra senza né capo né coda che non ne hanno facilitato l'ambientamento,passando per la pubalgia che l'ha fermato sul più bello all'inizio del 2026 fino a un'estate con tante voci di mercato. Ma Mati non si è mai fermato, rimettendosi in forma per non perdere la sua Roma e migliorando partita dopo partita. Il primo tempo di Manchester è una meraviglia per gli occhi.
Giocate, dribbling e invenzioni per quello che ad oggi è a tutti gli effetti è l'ispiratore dell'attacco della Roma. Per poco non è arrivata una doppietta che sarebbe stata storica con un tiro a giro nel recupero del primo tempo che ha soltanto accarezzato il palo. Certamente nella ripresa non è stato irreprensibile nemmeno lui, un po' come i suoi compagni, ma ormai il suo talento sta sbocciando anche nella vetrina più importante del calcio europeo.
Ogni azione pericolosa della Roma, o quasi, passa dai suoi piedi. Malen finalizza ma Soulé inventa. Impossibile fare a meno di lui, tant'è che completa il podio dei calciatori più utilizzati da Gasperini finora in stagione con 939 minuti(comanda Wesley con 975 seguito da Hermoso a 972). Segno evidente di una stima che nei mesi estivi sembrava quasi essere in dubbio dopo quella maledetta pubalgia che gli ha rovinato la seconda parte della scorsa stagione. Ma poi è stato proprio il tecnico tra i primissimi a notare la sua crescita fisica e il suo ritorno a livelli competitivi. Gasp non ne fa mai a meno, anche quando la convivenza con Dybala costringe uno dei due a virare sulla sinistra.
Non proprio la mattonella ideale del numero diciotto giallorosso che quando parte da destra, infatti, riesce a fare le cose migliori. I due assist col Real Madrid, il gol di Manchester, ma anche il gol con l'Atalanta e quello al Maradonaoltre all'assist di Udine per Malen. È quella la zona dove l'argentino (di nuovo meritatamente tra i convocati di Scaloni) sa incidere e creare pericoli agli avversari, inutile girarci troppo attorno.
Adesso anche l'Europa si sta accorgendo di lui e partita dopo partita la Roma scopre uno dei suoi gioielli più preziosi.Fortemente voluto due anni e mezzo fa e adesso migliorato da Gasperini che l'ha portato a giocare più centrale e dentro al campo dove si fanno più gol. Matias brilla di luce propria senza bisogno di paragoni con nessuno, neanche con l'amico e idolo Dybala col quale certamente tornerà a dividere il campo ma dal quale è giusto anche separarlo, anche mediaticamente. Ognuno ha la sua storia e il suo talento, e quello di Soulé ha poco da invidiare a chiunque. Ventitré anni e diversi step ancora da compiere magari proprio con la maglia della Roma che ha fortemente voluto e che si è saputo riprendere dopo mesi difficili. La strada per brillare è spianata davanti a lui: adesso tocca soltanto a Soulé. Gioia pura.
DybalaSoulé

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Rensch

Stanchezza, infortuni e rosa corta: per Gasperini è una corsa a ostacoli

C'è un problema a monte, che impedisce alla Roma di lanciarsi con lo stesso ritmo su tutti i suoi obiettivi, in primis il campionato e poi la Champions. (...) Ma come si può se si fanno male così tant...

Svilar

Difesa sotto attacco

Ma possibile che tutto il problema sia riconducibile solo all’assenza di Mile Svilar? Diciamo che il portierone belga ha inciso quando c’era e ha deciso quando è mancato: prima che Svilar si mettesse...

gASPERINI

Black out Roma: Gasp si interroga

IL TEMPO - (LORENZO PES) - Chi ha spento la luce? Domanda ricorrente in queste settimane a Trigoria. Se lo chiede Gasperini così come i tifosi della Roma. Anche a Manchester i giallorossi sono usciti...

NOTIZIE POPOLARI
Kvernadze

Calciomercato Roma, occhi su Kvernadze: clausola da 4 milioni più commissioni. I giallorossi lo seguono dall’estate

mALEN MANCINI

Champions League, la Roma al giro di boa: i prossimi impegni e quanti punti servono per i playoff

IMG_0893

Manchester United-Roma, Rooney: “Nel primo tempo la Roma era più aggressiva. Nella ripresa lo United ha meritato di vincere”

fonseca

Fonseca lascia il Lione per lo Sporting, il club francese: “Decisione inaspettata, ne prendiamo atto”. Ritroverà la Roma in Champions

mancini e zaccagni derby

Lazio, lesione al quadricipite femorale per Zaccagni: stop di un mese, in dubbio per il derby (COMUNICATO)

WhatsApp Image 2026-11-03 at 19.58.26

Manchester United-Roma, la denuncia dei tifosi giallorossi: “Trattati da cani, sembrava volessero solo arrestarci”

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Loading