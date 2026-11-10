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Si discute della nuova Coppa Italia. Ipotesi apertura massiccia alla C

La penna degli Altri
di FedericoL
coppa italia trofeo 1
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La Serie A tonna a riunirsì. Le elezioni federali, per oggi, restano sullo sfondo: non sono all'ordine del giorno dell'assemblea di Lega in programma a Torino ed è probabile che non se ne parli proprio, anche per evitare ulteriori incrinature. (...) Oggi, i club del massimo campionato si concentreran-ìno sul futuro della Coppa Italia, che potrebbe avvicinarsi alla Fa Cup inglese. Andrà infatti in discussione il bando per i diritti Tv della competizione - attualmente trasmessa da Mediaset - per il ciclo 2027/2030. Le soluzioni sul tavolo, che saranno poi valutate dal mercato, sono due: mantenere il format attuale, oppure aprire in misura massiccia alle formazioni di Serie C. In particolare, le partecipanti salirebbero dalle 41- attuali a 72 - fermo restando che le prime otto classificate della A entrano in corsa dagli ottavi di finale -, e le gare aumenterebbero da 45 a 73, con seminali A/R. La competizione -ammesso che alle Tv piaccia la proposta, ma non si vede perché non dovrebbe - inizierebbe con un primo turno a eliminazione diretta da 32 gare. La novità sarebbe accolta con grande favore dalla Lega Pro, che vedrebbe aumentare le proprie formazioni dalle 4 attuali a 32. Qualcosa da sistemare, però, sembra esservi: nelle prime bozze, si era pensato di inserire di diritto le quattro seconde squadre attualmente esistenti. Una soluzione che al momento non sarà definita nel bando, ma che, ove confermata, potrebbe trovare l'opposizione della C. (...)
(tuttosport)

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