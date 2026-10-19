NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Semplicità e casualità: Lulli, favola tra i big

La penna degli Altri
di R.P.
lulli
Aggiungi come fonte preferita su Google
La vita è fatta di casualità. Lo sa bene Emanuele Lulli. Della storia del suo passaggio all'Avellino a metà luglio, ad esempio, è stato scritto tutto o quasi. Accordo pressoché chiuso quando le difficoltà per arrivare a Read inducono Gasperini e D'Amico a temporeggiare. Poi il trasferimento dell'olandese salta e arriva Molina ma Emanuele si è già messo in mostra. Si temporeggia ancora un po' perché l'argentino ha il diritto ad altri giorni di ferie dopo la finale di Coppa del Mondo e il ragazzino del quale ancora si sa poco e nulla decide di essere uno dei migliori dell'amichevole di Dortmund. Stop, stretta di mano virtuale con Nesta, Lulli resta a Roma (...)
Quella che non è casuale è la crescita di Emanuele. Costante, progressiva, semplificata dal fatto che continua a giocare come sa. Semplice, quindi. Non si è montato la testa - basti pensare che continua a fare tutti i giorni su e giù con Palestrina, dove abita con la famiglia, resta umile e si diverte.
(Il Messaggero)

Leggi anche

Lulli blindato: la Roma prepara il contrattoLulli blindato: la Roma prepara il contratto
ASROMALulli

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Scala

Roma Primavera, Scala: “Gasperini guarda molto il settore giovanile. L’Under 23 sarebbe uno step di crescita”

A margine del Premio Scopigno e Pulici, dove ha ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore di settore giovanile, Mattia Scala, tecnico della Primavera della Roma, ha parlato del lavoro svolto...

ghilardi

Calciomercato Roma, il Milan pensa a Ghilardi per gennaio: il difensore è nella lista rossonera

Il Milan guarda anche in casa Roma per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la priorità del club rossonero per la prossi...

Pellegrini

Roma-Slovan Bratislava, sarà Pellegrini ad affiancare Gasperini in conferenza stampa

La Roma si prepara alla sfida contro lo Slovan Bratislava, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e in programma domani alle 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, red...

NOTIZIE POPOLARI
BeFunky-collage

Di Nunzio-Panico, la doppia parabola: un esordio da sogno e uno stop sul più bello

IMG_0853

Instagram, De Roon: cena romana per il centrocampista giallorosso (FOTO)

150301159-0a6714ab-b848-4991-80c2-aa177579934c

Roma-Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Ho sensazioni positive"

Castro

"Si è vestito da Maradona": la stampa argentina celebra la prima perla di Castro con la Roma

Bove battito

Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.23.05

Castro-Soulé, il siparietto social con un pizzico di romano: «Ma tu sei er cucchiaio Castro?»

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading