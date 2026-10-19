Lulli blindato: la Roma prepara il contratto

Gasperini, l'allenatore che un bel giorno gli ha detto "tu non te ne vai da qui, tu resti". Il terzino della Primavera era dato vicinissimo all'Avellino e la trattativa non si è chiusa perché prima di procedere con il trasferimento annuale c'era un contratto da prolungare (...) In quella corsa pazza dopo il gol, apparentemente spaesata e senza una direzione chiara, c'è chi ha visto il senso più profondo di un percorso delineato: realizzando di aver segnato la prima rete in A, in cerca di qualcuno da abbracciare, Lulli ha puntato volutamente su, l'allenatore che un bel giorno gli ha detto "tu non te ne vai da qui, tu resti". Il terzino della Primavera era dato vicinissimoe la trattativa non si è chiusa perché prima di procedere con il trasferimento annuale c'era un contratto da prolungare (...)

Va da sé che i discorsi per il rinnovo siano partiti già da prima di Roma-Genoa. Il suo agente, Pocetta, è lo stesso col quale D'Amico ha trovato l'intesa per la permanenza di Pellegrini. Il rapporto tra le parti è ottimo e l'intenzione reciproca è di fare in fretta, così la strada aperta somiglia ad un'autostrada. In questo momento si sta ragionando su un prolungamento al 2031 per una cifra che complessiva di bonus, potrebbe sfiorare il milione di euro.

(Corsport)