Lulli blindato: la Roma prepara il contratto

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Riconoscimento importante per Mattia Scala, tecnico della Primavera della Roma. L’allenatore giallorosso è presente al CONI in occasione del Premio Scopigno e Pulici, dove riceverà il riconoscimento c...
Il Milan guarda anche in casa Roma per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la priorità del club rossonero per la prossi...
La Roma si prepara alla sfida contro lo Slovan Bratislava, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e in programma domani alle 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, red...
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