News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Scudetto in fasce

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
giovedì, 17 settembre 2026 alle 7:34
wesley
Aggiungi come fonte preferita su Google
Da qualsiasi parte la si guardi, Roma-Inter è un confronto uomo a uomo a tutto campo. La copertina inevitabilmente se la prendono da un lato Dybala e Malen e dall’altro Lautaro e Thuram ma è probabilmente sulle fasce che si deciderà la partita. Gasperini e Chivu, infatti, hanno le loro frecce sui lati con Wesley e Dimarco che sono i rispettivi portabandiera, coadiuvati da Lulli (ma occhio a Molina) e Diouf. Gemelli diversi il brasiliano e l’azzurro: il primo punta sull’esplosività, sugli inserimenti e l’attacco dello spazio. E poi il prototipo dell’esterno moderno: forza, velocità e la capacità di spaccare le partite con accelerazioni improvvise. Il Federico nazionale invece ha i piedi di un trequartista. Per certi versi ricorda un po’ Candela, terzino soltanto di nome ma una fonte continua di assist, cross e qualità sui calci piazzati. Due difensori che in modo diverso partecipano alla manovra offensiva come fossero due centrocampisti. […] Gasp Wesley lo ha rincorso addirittura in due squadre diverse: lo voleva all’Atalanta, lo ha abbracciato a Roma. E alla fine gli ha cambiato anche ruolo (curiosamente per la prima volta proprio in Roma-Inter dello scorso anno). Per molti l’ex Flamengo gioca meglio a sinistra che a destra ma provate a chiedere al diretto interessato dove preferirebbe giocare... Un particolare che suggella un legame fortissimo con il tecnico piemontese pronto ad elogiarlo sempre per la propensione al sacrificio. Wesley e Dimarco sono due facce della stessa medaglia: potrebbero giocare tranquillamente insieme e non è detto che non s’incrocino sabato. Proprio la presenza dell’azzurro, infatti, potrebbe cambiare l’interprete di destra giallorosso in corsa. Non perché Lulli non stia facendo bene, anzi. Probabilmente è la sorpresa più bella di questo inizio stagione a Trigoria: gamba, qualità e personalità che hanno rischiato in estate di scivolare in prestito in Irpinia e faticare oltremodo poi a riemergere e mettersi in mostra. Contro l’Inter, però, come del resto già accaduto a Istanbul, Gasp potrebbe optare per un giocatore più esperto. Col Fenerbahce, a sorpresa, la scelta è ricaduta su Rensch. All’Olimpico, invece, non è escluso che il promosso possa essere Molina. […]
E invece, come Gasp è stato bravo a invertire Wesley di fascia nell’emergenza (ko Angelino), Chivu ha fatto altrettanto con il francese trasformandolo da centrocampista in un esterno che non sta facendo rimpiangere quella furia di nome Dumfries, passato al Real di Mourinho. L’aveva definita una «scommessa pazza» in estate, quando lo provò nel derby in Australia contro il Milan: oggi dopo un paio di mesi di apprendistato e dubbi, il tecnico nerazzurro può dire tranquillamente di averla vinta.
(messaggero)

APPENA ARRIVATO

MALEN

La carica di Bobby

set 17, 8:29

LEGGO (F. BALZANI) - Uno ha già vinto tutto in Italia, compreso il titolo di capocannoniere. L’altro ha numeri da record e ora vuole strappare lo scettro a quello che è stato il miglior attaccante del...

Malen

Segreti da primato

set 17, 8:22

IL TEMPO (L. PES) - All’attacco. Se c’è una cosa che accomuna davvero Roma e Inter in questo inizio di campionato è la produzione offensiva. Dodici gol segnati dai giallorossi, uno in più per i nerazz...

andrea stramaccioni

Stramaccioni: "Inter squadra da battere, ma ora la Roma è più forte"

set 17, 8:10

IL TEMPO - Cresciuto nella Roma da allenatore delle giovanili e arrivato poi alla guida dell’Inter, Andrea Stramaccioni è uno dei doppi ex di Roma-Inter. L’ex tecnico, oggi opinionista di Dazn, presen...

stadio olimpico

Saluti romani dalla Curva Sud. Daspo per 16 ultrà della Roma

set 17, 8:04

Hanno fra i 19 e i 42 anni e non potranno più seguire la Roma allo stadio e non solo nella Capitale. Il questore Roberto Massucci, al termine di un’indagine condotta dalla Divisione Anticrimine e dall...

NOTIZIE POPOLARI
FRIEDKIN

Roma ed Everton: le regole UEFA sulle multi-proprietà costringono i Friedkin a prendere una decisione

set 16, 16:52
Balerdi

Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Marsiglia è contento dell'inizio di Balerdi

set 16, 16:06
MALEN

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Arsenal, Chelsea e Manchester City interessate a Malen

set 16, 18:34
aaa luciano moggi

Moggi: "L'incontro con Gasperini? Abbiamo parlato della Roma, non ha bisogno di consigli"

set 16, 14:24
giovanni-malago

Mancato tesseramento di Malagò, Buonfiglio esce allo scoperto: la Figc verso il commissariamento

set 16, 11:47
2BB9933A-F4D8-497F-B446-76046530E6A4

Elche-Real Madrid, scintille in campo: Mbappé insulta l'ex romanista Villar (VIDEO)

set 16, 19:35
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading