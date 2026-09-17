Inter bestia nera (azzurra)

Con quattro vittorie su quattro, sabato c’è uno storico e un doppio tabù da sfatare in casa romanista. Tanto i giallorossi quanto Gasperini, infatti, hanno raccolto numeri e risultati tutt’altro che esaltanti quando si sono trovati ad affrontare l’Inter. Ovvio, un discorso che potrebbe valere per tante, visto che i nerazzurri, nelle loro recenti gestioni tecniche, da tempo riescono a imporsi in Italia e in Europa, ma per una Roma che sogna da grande ci sono due trend da invertire. A partire da quello complessivo. L’Inter è, in generale, la squadra più affrontata dalla Roma nella sua storia, con 220 precedenti di cui 100 vittorie dei milanesi. Nessuna squadra ha mai vinto tanto contro la Roma. Numeri che, sponda giallorossa, sono peggiorati nell’ultimo decennio. A partire dall’agosto del 2017 in poi, quindi negli ultimi 19 confronti (compresa una sfida in Coppa Italia), la Roma ha raccolto 11 sconfitte, 6 pareggi e solo 2 vittorie: entrambe a San Siro, con Mourinho e Ranieri in panchina. La gioia all’Olimpico manca addirittura dal 2 ottobre 2016, quando la Roma di Spalletti superò l’Inter di De Boer per 2-1. Da quel momento in poi, ogni volta che l’Inter è venuta nella Capitale ne è tornata con punti al seguito e un ruolino di marcia che recita 3 pari e 6 vittorie per i nerazzurri negli ultimi nove Roma-Inter. […]

Dopo averla allenata per il tempo di un amen nel 2013, ogni volta che il tecnico di Grugliasco si è ritrovato davanti l’Inter ha raccolto più dolori che gioie. In 36 precedenti complessivi, da allenatore Gasperini ha battuto l’Inter 5 volte (tre delle quali ai tempi del Genoa), con 9 pari e 22 sconfitte a completare il bilancio. Nessuna squadra è stata in grado di far tanto male a Gasperini nella sua carriera da tecnico, con l’ultima vittoria per il piemontese che risale all’11 novembre 2018, in un Atalanta-Inter finito 4-1. Nel tabellino di quella gara, tra l’altro, spicca tra i marcatori anche Gianluca Mancini che oggi, a distanza di otto anni, guida la difesa di Gasperini con la maglia della Roma addosso. Da quel pomeriggio di Bergamo, Gasperini ha collezionato 5 pareggi e 12 sconfitte, 10 delle quali consecutive e negli ultimi 10 incroci, tra Atalanta e Roma. […] Ecco perché, in queste ore, prende volume il dibattito a Roma su come Gasperini deciderà di affrontare dopodomani l’Inter e se, visti i precedenti, stia pensando a qualche variazione tattica. Intanto nella seduta pomeridiana di ieri a Trigoria, Gasperini ha riaccolto in gruppo Wesley e Ndicka, che avevano saltato la sfida al Torino rispettivamente per una botta al ginocchio e un’influenza intestinale. Entrambi sono da considerare a disposizione per la sfida all’Inter, così come non desta preoccupazioni Hermoso. Lo spagnolo, a causa di una leggera contusione alla caviglia, ha svolto lavoro differenziato ma già oggi dovrebbe tornare in gruppo. Oggi Gasperini darà il via alle prove tattiche. Non è da escludere l’ingresso di un centrocampista in più, con Pellegrini che, dopo la convocazione a Torino, spera di poter fare il suo esordio stagionale.

(corsera)