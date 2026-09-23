Ryan assente giustificato all'Olimpico... era a St. Tropez per sposarsi con Julia

Cristante è diventato un meme, una macchietta da web, per i chilometri percorsi. Sempre primo, o quasi, in tutti i match della Roma. Ma ora per capitan Bryan c'è un concorrente: Niccolò Pisilli è il n...
L'uomo in più della Roma è Pellegrini. O meglio, lo sarà a tutti gli effetti dal rientro della sosta in poi. Uno stop, quello al campionato, quanto mai benedetto per lui che, arrivati al termine del p...
C'è stato un tempo in cui la classe di Paulo Dybala si ammirava col fiato sospeso, col timore costante che la sua bellezza potesse svanire all'improvviso a causa di un risentimento muscolare. Dall'ini...
IL TEMPO . (L. PES) - Ricaricare le energie. La missione di Gasperini in queste tre settimane di pausa sarà quella di ripresentare una Roma riposata ma allo stesso tempo pronta ad affrontare una serie...
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