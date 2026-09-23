Ryan assente giustificato all'Olimpico... era a St. Tropez per sposarsi con Julia

Assente, ma decisamente giustificato. Mentre all'Olimpico Roma e Inter si davano battaglia, Ryan Friedkin era a più di settecento chilometri di distanza per dire sì. Non a un nuovo acquisto, ma alla promessa di matrimonio fatta a Julia LeBlanc. Sabato scorso, infatti, il vicepresidente giallorosso si è sposato nella sua amata Costa Azzurra, a Saint-Tropez. (...) Tanti i vip presenti alle nozze, tra attori e divi dello spettacolo, oltre ovviamente a papà Dan e a tutta la famiglia Friedkin. (...)

(gasport)