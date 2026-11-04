Roma, un'altra volta

Repetita iuvant, direbbero i latini, anche se la Roma questo ripasso se lo sarebbe evitato ben volentieri. All'Old Trafford, che rimane teatro di incubi più che di sogni, la squadra di Gasperini è capace di tutto e il suo contrario. Una squadra dominante, in grado di chiudere il primo tempo avanti di due reti a zero e con parecchi rimpianti per le occasioni sprecate. Tornati dagli spogliatoi poi la Roma si trasforma in una formazione impaurita, non in grado di gestire il doppio vantaggio e abbandonata alla rimonta dei padroni di casa (...)

Da inizio agosto in poi era già successo di passare di due gol di vantaggio al successo sfumato: contro l'Inter, e contro il Real Madrid. Tre indizi, si sa, fanno una prova. La Roma sa solo correre e non gestire (...)

(Corsera)