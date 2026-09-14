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Roma, niente turnover. Gasp va a Torino con Dybala e Malen

La penna degli Altri
di MV
lunedì, 14 settembre 2026 alle 7:19
Dybala Malen
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"Questo è un ritmo infernale". Gian Piero Gasperini riassume così la «nuova normalità» della Roma: Istanbul alle spalle, Torino oggi pomeriggio, l'Inter già all'orizzonte e una partita ogni quattro giorni da affrontare con la stessa fame. [...] La Roma arriva da tre vittorie in campionato, con dieci gol segnati e uno subito e dal pareggio di Champions contro il Fenerbahçe. Ha già mostrato forza offensiva, capacità di rimonta e tenuta fisica e mentale da notte europea. Adesso deve aggiungere continuità, quella che Gasperini considera decisiva quando il calendario si stringe: «Chi fa le coppe deve resettare ogni volta, che sia dopo una vittoria o una sconfitta». Torino è il primo vero banco di prova, anche perché a detta dell'allenatore «non c'è uno standard unico per gestire i periodi dove giochi tanto. Si naviga a vista, sperando di azzeccarci». Affidandosi agli uomini migliori. Dybala resta il riferimento: «Se sta bene, gioca sempre. Uno si riposa quando è stanco». Malen, che proprio a Torino, a gennaio, aveva cominciato la sua avventura in giallorosso, continua a viaggiare su numeri «straordinari, fuori dal normale». [...] E in questa Roma in cui l'allenatore dice «mi fido di tutti e 20 i calciatori che ho», la formazione titolare conta il giusto: «Inutile parlare di gerarchie, nelle squadre che fanno la Champions ci sono più titolari». [...] Pellegrini torna tra i convocati, Koné proverà a esserci - in caso di forfait, dentro Pisilli. De Roon sta crescendo di condizione e Balerdi è pronto a entrare nelle rotazioni. [...] Wesley ha smaltito la botta al ginocchio presa a Istanbul e ci sarà. [...] Una rotazione continua, costruita più sulle risposte del campo che sui nomi. Perché per rimanere in alto serve imparare a cambiare uomini senza perdere intensità. [...]
(la Repubblica) 

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