Roma doppia corsia: caccia agli esterni. Non c’è solo Ndoye, ora spunta Ozun

La caccia agli esterni continua. Ed è un sentiero minato, come l'ultimo tormentone-Greenwood ha confermato in pieno. Ma la Roma vuole dribblare le operazioni folli e si concentra su profili di spessore ma non da cifre impossibili. Il ds Tony D'Amico è impegnato su più fronti e, dopo aver ribadito di non aver mai inseguito l'inglese dell'OM, ha sondato Dan Ndoyee e Can Uzun, trequartista dell'Eintracht Francoforte, considerato un talento in rampa di lancio a li vello internazionale: le due opzioni piacciono al tecnico Gian Piero Gasperini e solo nei prossimi giorni potranno registrarsi accelerate, ovvero dopo che verranno ufficializzati i rinnovi dei "senatori" Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini (oltre ai prolungamenti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, 2030 e 2029). (...) Il ds ha avviato i contatti con l'Eintracht e gli agenti del 20enne (gli stessi di un altro obiettivo di mercato come Nicolò Tresoldi) per capire fino in fondo la fattibilità di un'operazione che presenta in ogni caso costi alti. Il giocatore ha una valutazione di circa 45 milioni, ma i margini di trattativa per condizioni migliori ci sono e D'Amico porterà avanti il dialogo avviato con i tedeschi, dal momento che sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi: il turco ha pure giocato al Mondiale due spezzoni di gara contro il Paraguay (60') e gli Stati Uniti (6') e in Bundesliga è ormai uno dei migliori talenti in circolazione da due anni. (...) Due pedine sotto la lente d'ingrandimento della Roma per assecondare la visione tattica di Gasp, tecnico che come è noto ha fatto delle corsie laterali il palcoscenico del suo calcio verticale e propositivo. Ndoye e Uzun sono in cima alla lista degli esterni più funzionali al gioco dell'allenatore insieme ad altri profili che l'allenatore ha monitorato con i suoi collaboratori negli ultimi mesi. Ed è ovvio come la Roma, proprio in ragione dell'interesse crescente per Ndoye e Uzun, voglia rivoluzionare un attacco in cui rispetto alla scorsa stagione, resteranno solo Donyell Malen e Dybala, considerato che in lista di uscita ci sono Matias Soulè, Robinio Vaz e Artem Dovbyk (vicino al Genoa) dopo gli addii di Evan Ferguson, Stephan El Shaarawy e Bryan Zaragoza. E Gasp, come è stato chiarito in fase di programmazione, vuole due esterni d'attacco e un centravanti alter ego di Malen, individuato appunto in Tresoldi del Bruges, che potrebbe arrivare presumibilmente in coincidenza con la partenza dell'ucraino ex Girona. (...) Due talenti imprevedibili come Ndoye e Uzun che potrebbero rivelarsi, a costi più contenuti, due autentiche sorprese.

(gasport)