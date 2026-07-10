News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Roma doppia corsia: caccia agli esterni. Non c’è solo Ndoye, ora spunta Ozun

La penna degli Altri
di AlessandroLM
venerdì, 10 luglio 2026 alle 7:25
daa uzun
Aggiungi come fonte preferita su Google
La caccia agli esterni continua. Ed è un sentiero minato, come l'ultimo tormentone-Greenwood ha confermato in pieno. Ma la Roma vuole dribblare le operazioni folli e si concentra su profili di spessore ma non da cifre impossibili. Il ds Tony D'Amico è impegnato su più fronti e, dopo aver ribadito di non aver mai inseguito l'inglese dell'OM, ha sondato Dan Ndoyee e Can Uzun, trequartista dell'Eintracht Francoforte, considerato un talento in rampa di lancio a li vello internazionale: le due opzioni piacciono al tecnico Gian Piero Gasperini e solo nei prossimi giorni potranno registrarsi accelerate, ovvero dopo che verranno ufficializzati i rinnovi dei "senatori" Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini (oltre ai prolungamenti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, 2030 e 2029). (...) Il ds ha avviato i contatti con l'Eintracht e gli agenti del 20enne (gli stessi di un altro obiettivo di mercato come Nicolò Tresoldi) per capire fino in fondo la fattibilità di un'operazione che presenta in ogni caso costi alti. Il giocatore ha una valutazione di circa 45 milioni, ma i margini di trattativa per condizioni migliori ci sono e D'Amico porterà avanti il dialogo avviato con i tedeschi, dal momento che sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi: il turco ha pure giocato al Mondiale due spezzoni di gara contro il Paraguay (60') e gli Stati Uniti (6') e in Bundesliga è ormai uno dei migliori talenti in circolazione da due anni. (...) Due pedine sotto la lente d'ingrandimento della Roma per assecondare la visione tattica di Gasp, tecnico che come è noto ha fatto delle corsie laterali il palcoscenico del suo calcio verticale e propositivo. Ndoye e Uzun sono in cima alla lista degli esterni più funzionali al gioco dell'allenatore insieme ad altri profili che l'allenatore ha monitorato con i suoi collaboratori negli ultimi mesi. Ed è ovvio come la Roma, proprio in ragione dell'interesse crescente per Ndoye e Uzun, voglia rivoluzionare un attacco in cui rispetto alla scorsa stagione, resteranno solo Donyell Malen e Dybala, considerato che in lista di uscita ci sono Matias Soulè, Robinio Vaz e Artem Dovbyk (vicino al Genoa) dopo gli addii di Evan Ferguson, Stephan El Shaarawy e Bryan Zaragoza. E Gasp, come è stato chiarito in fase di programmazione, vuole due esterni d'attacco e un centravanti alter ego di Malen, individuato appunto in Tresoldi del Bruges, che potrebbe arrivare presumibilmente in coincidenza con la partenza dell'ucraino ex Girona. (...) Due talenti imprevedibili come Ndoye e Uzun che potrebbero rivelarsi, a costi più contenuti, due autentiche sorprese.
(gasport)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

garnacho

La Roma adesso prende tempo: Garnacho sì, ma solo in prestito

lug 10, 8:31

L'ultimo episodio della telenovela Mason Greenwood non è ancora andato in onda, ma la Roma intanto si muove sulle alternative. Diverse, garantiscono da Trigoria, tra queste una di quelle che convince...

nusa 1

La Roma a caccia dell’ala giusta

lug 10, 8:15

Tre i giorni che dividono la Roma dal raduno di Trigoria. Zero, invece, i nuovi acquisti arrivati finora. La telenovela Greenwood si avvia verso la conclusione, anche se i giallorossi rimangono spetta...

D'Amico

La Roma studia

lug 10, 8:06

IL TEMPO (F. BIAFORA) - L'obiettivo è sempre lo stesso: aumentare il potenziale offensivo della Roma. Il direttore sportivo D'Amico ha memorizzato le richieste di Gasperini, desideroso di vedere almen...

NOTIZIE POPOLARI
Greenwood

Calciomercato Roma, telenovela Greenwood: preferisce l'Atletico Madrid

lug 09, 18:13
manu kone 1

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United punta Koné. Giallorossi pronti ad accettare un'offerta da 50 milioni

lug 09, 13:07
assane diao

Calciomercato Roma: il piano B a Greenwood può essere Diao. I giallorossi sono avanti sulla concorrenza. Ecco la richiesta del Como

lug 09, 10:01
moreira

Calciomercato Roma, obiettivo Moreira per la fascia sinistra: lo Strasburgo chiede 40 milioni, via libera del Chelsea

lug 09, 15:49
Greenwood

Calciomercato Roma, Greenwood firma per il Fenerbahçe: nessuna offerta della Roma al Marsiglia, l'Atletico Madrid stava valutando

lug 09, 15:33
dan ryan corbin friedkin

Il retroscena: Dan, l'attesa e i segnali per l'Uefa

lug 09, 8:56
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading