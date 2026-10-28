Roma-Cagliari: la moviola dei quotidiani. Sufficiente la prova di Feliciani

Feliciani in Roma-Cagliari. Sul rigore (giusto) serve l'aiuto del Var, per il resto ochissime le decisioni difficile da prendere e una gara che fila via liscia. Una prestazione tutto sommato suffciente quella diinSul rigore (giusto) serve l'aiuto del Var, per il resto ochissime le decisioni difficile da prendere e una gara che fila via liscia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

All'8' c'è subito il rigore per il Cagliari per un tocco di mano di Pisilli su colpo di testa di Adopo. Vero che la distanza è ravvicinata, ma il braccio del centrocampista giallorosso è molto largo e la decisione di Feliciani (richiamato al Var) è corretta . Regolare il gol del provvisorio pareggio di Maldini che è in gioco quando riceve la palla da Obert.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5,5

Non in forma Feliciani, in ritardo in più d'un cambio di gioco, non preciso dal punto di vista tecnico (se si tiene un metro bisogna poi essere coerenti), un solo giallo proprio allo scadere (Rodriguez su Malen), ne manca uno per Obert (su Lulli). Per fortuna non ci sono stati episodi in area. Anzi, uno c'è stato ed è stato necessario l'intervento del VAR (allora serve?) per assegnare il rigore al Cagliari, anche se non era semplicissimo vederlo. Feliciani ha chiuso con 16 falli. Colpo di testa di Adopo, Pisilli si oppone con il braccio destro molto largo, il pallone sfiora la mano che si muove appena,. ma tanto basta per rendere l'intero intervento punibile. Feliciani in campo non fischia nulla, il VAR revisiona tutto e lo richiama all'On Field Review (la revisione a bordo campo). Tocco di mano evidente, corretto concedere il calcio di rigore. Protesta il Cagliari (in particolar modo Liteta) sulla rete segnata da Malen, chiede in maniera evidente un fallo di mano. Non dell'olandese, ma di Mora, che gli ha servito il pallone. Mora viene affrontato da Mina in scivolata, il pallone schizza addosso al giocatore giallorosso, difficile capire dalle immagini se colpisca anche il braccio destro, nel caso però non punibile perché vicino al corpo in posizione congrua. rete regolare dopo il check del VAR.

IL MESSAGGERO - VOTO 6

Inizialmente si fa aiutare dal Var per ravvisare il fallo di mano di Pisilli. Poi arbitra con il metro Orsato: lascia giocare, a volte troppo, ma almeno mantiene lo stesso metro di giudizio per tutta la gara

IL ROMANISTA - VOTO 6

Buona prova di Feliciani, che rispetta anche la tradizione positiva con la Roma, in una partita facile dove però il fischietto di Teramo alza un po’ troppo la soglia e si perde qualche fallo (uno abbastanza pericoloso su Castro nel secondo tempo). Pronti via, però c’è subito il rigore del Cagliari, da azione d’angolo la palla arriva a Adopo che di testa la spizza e la fa carambolare sulla mano di Pisilli, che è molto vicino, ma il braccio è largo. C’è comunque bisogno del Var per assegnare il rigore. Pochissime le decisioni difficile da prendere: in pieno recupero nella ripresa ammonito Rodriguez Camejo per un fallo reiterato dal limite su Malen.