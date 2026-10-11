Roma a Como senza Svilar: l'infortunio spaventa Gasp

Il tuffo, la parata e poi una fitta di dolore. Frattura da stress al mignolo. Mile Svilar non tornerà in campo prima del 21 novembre contro il Parma. Nel mezzo salterà sei partite di campionato e tre di Champions League. Un guaio grosso per Gasperini, che perde il miglior portiere del campionato. Lo stop, come mostra un video diffuso dalla Roma, è arrivato il 2 ottobre in allenamento. La soluzione? Gollini.

Nella prima stagione e mezza trascorsa in giallorosso l'ex atalantino ha giocato una sola partita agli ordini di Gasperini. Non proprio memorabile l'esito: trasferta greca contro il Panathinaikos e intervento rivedibile sul gol del team di Atene. Ora c'è l'occasione per rimettersi i guantoni e dimostrare che il portiere che tanto bene aveva fatto a Bergamo si sa ancora muovere tra i pali.

(La Repubblica)