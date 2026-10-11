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Nelle mani di Gollini: due anni fa l'ultima partita in Serie A

La penna degli Altri
di R.P.
Gollini
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Due anni e sei giorni dopo l'ultima volta, oggi Gollini giocherà una partita in Serie A. Lo farà a Como, difendendo i pali della Roma per sostituire l'infortunato Svilar
E pensare che l'ultima presenza di Gollini nel massimo campionato era stato proprio contro una squadra di Gasperini, in un Atalanta-Genoa del 5 ottobre del 2024. Nel gennaio successivo lasciò la Liguria per approdare a Trigoria, dove pochi mesi più tardi ritrovò il tecnico di Grugliasco, suo allenatore ai temi dell'Atalanta (...)
"Si è sempre allenato bene e deve avere la fiducia di tutti". Così Gollini ha incassato la fiducia di Gasperini all'inizio di un tour de force di 9 partite in 27 giorni che il classe 1995 dovrà vivere inaspettatamente da protagonista  (...)
(Corsera)

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