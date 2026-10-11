Como-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

Vierchowod: "A Roma feci infuriare Liedholm, ora giro Como in bici"

ott 11, 10:07

Da anni Pietro Vierchowod non si perde una partita del Como, squadra della città in cui vive e di cui ha vestito la maglia per cinque stagioni. Ma oggi il suo cuore è diviso perché a Roma lo Zar ha vi...