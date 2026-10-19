Ripresa da big: Giugliano & co rimontano

Roma Primavera, Scala: “Gasperini guarda molto il settore giovanile. L’Under 23 sarebbe uno step di crescita”

ott 19, 11:31

A margine del Premio Scopigno e Pulici, dove ha ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore di settore giovanile, Mattia Scala, tecnico della Primavera della Roma, ha parlato del lavoro svolto...