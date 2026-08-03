Rilancio Read. Dentro o fuori

Sono ore da dentro o fuori, da tutto o niente. Ore decisive, quelle in cui la Roma ha scelto di rompere gli indugi e passare all'attacco per Givairo Read. Dopo il contatto diretto con Gasperini, con una telefonata importante avvenuta sabato e che è stata decisiva come il lavoro di D'Amico, l'esterno ha detto sì al progetto romanista. Il ventenne olandese è stato conquistato dalla possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista e, soprattutto, dal palcoscenico della Champions League, un vantaggio che il Nottingham Forest - la grande rivale della Roma nella corsa al talento - non è in grado di garantire. Così il giovane promettente seguito in passato anche dal Manchester City ha trovato un accordo con i giallorossi per un quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione più bonus, uno stipendio che l'olandese ha accettato e per il quale è pronto a mettere la firma appena l'affare verrà concluso. [...]

Sul tavolo del Feyenoord e arrivata un'offerta da 29 milioni di euro, bonus compresi, accompagnata da un messaggio chiarissimo: prendere o lasciare. Il senso è questo: la Roma non vuole più trascinare la trattativa all'infinito e il diesse, dopo le lungaggini vissute in altre operazioni di questa estate, ha deciso di fissare un limite. E l'ultimatum sembra proprio aver prodotto gli effetti sperati. [...]

L'obiettivo è chiudere in questa settimana, così da consegnare a Gasp un nuovo esterno nel più breve tempo possibile.

Solo allora la Roma potrà concentrare tutte le energie sull'altro grande nodo del mercato: Antonio Nusa. Il norvegese vuole il trasferimento in giallorosso, ma il Lipsia continua a chiedere 55 milioni di euro, mentre la Roma è disposta a offrire, bonus compresi, al massimo 45 milioni. I contatti sono continui tra le parti, D'Amico parallelamente è rimasto in contatto con l'entourage del giocatore per confermare la volontà della Roma di puntare sul ragazzo. La distanza con il Lipsia resta importante, ma verrà affrontata solo dopo aver completato il primo tassello. Perché adesso, in casa Roma, ogni sforzo è concentrato su Givairo Read. E la sensazione forte è che il momento della verità sia davvero arrivato.

(Corsport)