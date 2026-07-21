Rilancio decisivo per Summerville: Gasp può sorridere

Tra un'offerta respinta e quella successiva c'è stato anche il tempo per un pranzo al mare. Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico si sono ritrovati a Santa Severa, nel giorno libero concesso alla squadra, insieme alo staff tecnico, il medico sociale Riccardo Del vescovo e il nuovo allenatore della Primavera Mattia Scala: clima disteso, tavola apparecchiata e mercato soltanto apparentemente lasciato fuori dalla porta. Perché mentre il West Ham continuava a resistere, la Roma preparava il terzo decisivo assalto a Crysencio Summerville. Il direttore sportivo giallorosso ha alzato ancora la proposta, spingendosi a 47 milioni di euro più bonus e un contratto da cinque anni e quattro milioni di euro annuali (sempre con bonus).

Il direttore sportivo giallorosso ha alzato ancora la proposta, spingendosi a 47 milioni di euro più bonus e un contratto da cinque anni e quattro milioni di euro annuali (sempre con bonus). Sempre più vicini - ma provando a risparmiare qualcosa - alla cifra concordata tra il club inglese e il calciatore per dirsi addio. È la terza offerta ufficiale presentata agli uffici londinesi degli Hammers, quella costruita per arrivare finalmente al sì. La risposta del West Ham era attesa in serata, ma al di là dei tempi tecnici, la trattativa ha ormai imboccato la strada della chiusura. A Trigoria cresce la convinzione che l'operazione possa essere definita nelle prossime 24-36 ore per accogliere il calciatore a Roma entro venerdì. Summerville è l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco di Gasperini. Il calciatore sul quale la Roma ha deciso di concentrare energie, tempo e una parte rilevante delle proprie risorse. Lo raccontano le tre proposte recapitate al West Ham e il progressivo avvicinamento alla valutazione fatta dagli inglesi. Dopo i primi rifiuti, D'Amico non ha cambiato strada: ha continuato a lavorare sulla formula e sulle cifre, riducendo la distanza fino a portarla a un punto che ora viene considerato quello giusto. [...]

Dietro il clima sereno che si respira tra le mura di Trigoria e il team voluto da Gasp resta la necessità della Roma di trasformare il lavoro delle ultime settimane nel primo grande acquisto del nuovo corso. Gasperini aspetta rinforzi e Summerville rappresenterebbe il segnale più concreto nella costruzione del reparto offensivo. La fumata nera per Greenwood ha costretto il club a cambiare obiettivo, ma non ad abbassare l'ambizione economica dell'operazione. Sul giocatore del West Ham la Roma ha accelerato con decisione, fino ad avvicinarsi alla soglia richiesta dagli inglesi. Che trasformerebbe il calciatore olandese nell'acquisto più oneroso della storia della Roma.

Nelle prossime ore è atteso il via libera definitivo: la parte più difficile del percorso è ormai alle spalle. [...]

(La Repubblica)