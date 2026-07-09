News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Primo test con la Sorianese. Staccate 11 mila tessere

La penna degli Altri
di AlessandroLM
giovedì, 09 luglio 2026 alle 7:55
gian piero gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sono 11.000 le tessere staccate il primo giorno di campagna abbonamenti. L'obiettivo è toccare quota 40.000 e poi premere il tasto stop. Il club, infatti, non andrà oltre poiché vuole mantenere una fetta di posti da poter vendere durante l'anno. Tra una settimana è in programma la prima amichevole. Giovedì 16 luglio Mancini e compagni sfideranno la Sorianese, squadra laziale che milita nel campionato di Eccellenza. Gli altri test con Primavera e Trastevere sono in programma il 19 e il 23. Tra quelli che non vedono l'ora di iniziare c'è Wesley che si è tagliato le vacanze e da qualche giorno è tornato a Roma. (...) Sta recuperando dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dal Mondiale e sarà a disposizione di Gasperini fin dai primi giorni di ritiro. Nelle prossime ore verrà annunciato il nuove responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta che ha risolto il contratto col Verona. (...) Il primo compito sarà quello di nominare l'allenatore della Primavera: Guidi andrà via, pronto alla promozione Mattia Scala. Per il ruolo di club manager è in arrivo dal Frosinone Alessandro Frara. Il nuovo responsabile del settore medico sarà Del Vescovo.
(Messaggero)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

antonio nusa 1

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Nusa pista sempre più complessa. L'Arsenal piomba sul norvegese. Altri club di Premier League interessati

lug 09, 11:19

Sfumato quasi definitivamente l'obiettivo Mason Greenwood, la Roma deve puntare su altri profili di alto livello per rinforzare l'attacco di Gian Piero Gasperini. Nel corso delle ultime settimane ai g...

gasperini 3

Roma, Gasperini rivoluziona lo staff. Arrivano tre volti nuovi: confermato anche il cambio del preparatore atletico

lug 09, 10:50

In attesa dei primi rinforzi dal calciomercato, la Roma è pronta a scendere di nuovo in campo per preparare la prossima stagione. Lunedì 13 luglio i ragazzi guidati da Gian Piero Gasperini si ritrover...

soulé

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Soulé è la priorità del Sunderland. Avviati i primi contatti. L'argentino apre alla destinazione

lug 09, 10:05

Mati Soulé resta in uscita dalla Roma. L'argentino è uno dei nomi sacrificabili per fare cassa e investire in altri calciatori che Gian Piero Gasperini ritiene maggiormente idonei per il suo sistema d...

NOTIZIE POPOLARI
Greenwood

Calciomercato Roma, il Fenerbahce ai tifosi: "Ignorate le notizie che non arrivano dal club" (COMUNICATO)

lug 08, 22:08
tzolis bruges 1

Calciomercato Roma, da Summerville a Tzolis: le alternative a Greenwood

lug 08, 20:37
gasperini-in-the-box-1

Diamogli il tempo di incazzarsi

lug 08, 12:36
assane diao

Calciomercato Roma: il piano B a Greenwood può essere Diao. I giallorossi sono avanti sulla concorrenza. Ecco la richiesta del Como

lug 09, 10:01
celik e zaccagni derby 1

Calciomercato Roma, "giallo" Celik: la situazione

lug 08, 20:50
Greenwood

Roma-Greenwood: l’affare salta

lug 09, 7:38
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading