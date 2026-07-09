Primo test con la Sorianese. Staccate 11 mila tessere

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Sfumato quasi definitivamente l'obiettivo Mason Greenwood, la Roma deve puntare su altri profili di alto livello per rinforzare l'attacco di Gian Piero Gasperini. Nel corso delle ultime settimane ai g...
In attesa dei primi rinforzi dal calciomercato, la Roma è pronta a scendere di nuovo in campo per preparare la prossima stagione. Lunedì 13 luglio i ragazzi guidati da Gian Piero Gasperini si ritrover...
Mati Soulé resta in uscita dalla Roma. L'argentino è uno dei nomi sacrificabili per fare cassa e investire in altri calciatori che Gian Piero Gasperini ritiene maggiormente idonei per il suo sistema d...
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