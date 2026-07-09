Primo test con la Sorianese. Staccate 11 mila tessere

Sono 11.000 le tessere staccate il primo giorno di campagna abbonamenti. L'obiettivo è toccare quota 40.000 e poi premere il tasto stop. Il club, infatti, non andrà oltre poiché vuole mantenere una fetta di posti da poter vendere durante l'anno. Tra una settimana è in programma la prima amichevole. Giovedì 16 luglio Mancini e compagni sfideranno la Sorianese, squadra laziale che milita nel campionato di Eccellenza. Gli altri test con Primavera e Trastevere sono in programma il 19 e il 23. Tra quelli che non vedono l'ora di iniziare c'è Wesley che si è tagliato le vacanze e da qualche giorno è tornato a Roma. (...) Sta recuperando dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dal Mondiale e sarà a disposizione di Gasperini fin dai primi giorni di ritiro. Nelle prossime ore verrà annunciato il nuove responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta che ha risolto il contratto col Verona. (...) Il primo compito sarà quello di nominare l'allenatore della Primavera: Guidi andrà via, pronto alla promozione Mattia Scala. Per il ruolo di club manager è in arrivo dal Frosinone Alessandro Frara. Il nuovo responsabile del settore medico sarà Del Vescovo.

(Messaggero)